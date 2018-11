Rege Senioren in der Union

Es war keine Überraschung, dass Jutta Schmitz-Rixen bei der Mitgliederversammlung der Senioren Union Ladenburg einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt wurde. Auch die weiteren Funktionsträger des äußerst regen Ortsverbandes wurden vo den 28 anwesenden Mitgliedern meist einstimmig wiedergewählt. Nur Schatzmeister Klaus Ehry gibt sein Amt, welches er seit fünf Jahren ausübt, nur noch kommissarisch fortführen.

Schmitz-Rixen führte in ihrem Rückblick unter anderem das sehr gelungene Sommerfest mit über 200 Gästen sowie die Vortragsreihen mit hochkarätigen Referenten auf. Sie sprach auch die Europäische Datenschutz-Grundverordnung an, die insbesondere für kleinere Vereine viel Bürokratismus bedeute und Änderungen erfordere. Die Ortsverbände in Heddesheim und Ladenburg seien Hauptmotoren der Senioren Union im nördlichen Teil des Bundeslandes, ließ sie weiter wissen.

Vor dem Bericht des Schatzmeisters Klaus Ehry überreichte die Vorsitzende Festschriften zum zehnjährigen Bestehen der Senioren-Union Ladenburg an Neumitglieder. Die Wahlen gingen bei der harmonischen Mitgliederversammlung zügig von statten. Die wiedergewählte Vorsitzende erhielt einen Blumenstrauß, dem Schatzmeister Klaus Ehry wurde mit einem Weinpräsent für seine Tätigkeit gedankt.

Der CDU-Vorsitzende Bastian Schneider zollte nach den Wahlen zunächst der Senioren Union für ihre Arbeit großes Lob. Die anstehende Neuwahl des Parteivorsitzenden sieht der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union als Chance und Epochenwechsel. Alle drei Kandidaten hätten ein geeignetes Profil. Jutta Schmitz-Rixen wies am Ende der Mitgliederversammlung nochmals auf den Vortrag „Verbrennungsmotoren und deren Zukunft für unsere Mobilität“ im Auto und Technik Museum Sinsheim am Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr mit dem Ladenburger Referenten Thomas Koch, Leiter des Karlsruher Instituts für Technologie, hin. fase

