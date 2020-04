Region Garango „im Leerlauf“

„Hier geht das Leben weiter, trotz der gesundheitlichen Situation.“ So beginnt Koudabouré Bansé seinen Bericht aus dem fernen Burkina Faso. Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees schildert die Situation in der Region Garango – und rückt die mit Ladenburg verbundene Gemeinde ganz nah.

Das Land ist derzeit abgeriegelt, schreibt er, „die Grenzen zu den Nachbarländern sind bis auf den Frachtverkehr geschlossen.“ Und auch im Land sind die Menschen starken Einschränkungen unterworfen, mit denen die Ausbreitung der Corona-Infektionen eingedämmt werden soll.

Kein bestätigter Fall

„Unsere Orte sind seit dem 21. März unter Ausgangssperre“, schreibt Bansé und stellt fest: „Es ist schwierig für die Bevölkerung, die nicht an diese Einschränkungen gewöhnt war.“ Seit dem 16. März seien die Schulen im gesamten Land geschlossen, schreibt der Pädagoge, der selbst eine Schule leitet. Voraussichtlich seien die Schließungen am Dienstag, 14. April, wieder aufgehoben, „wenn sich überall die gesundheitliche Situation verbessert.“ Sie sei indes „nicht sehr besorgniserregend“, bemerkt er: Derzeit gebe es in der Region Garango keinen bestätigten Fall einer Infektion, dafür aber in der 50 Kilometer entfernten Stadt Beré. Vor Ort hätten einige Menschen Schwierigkeiten, ihre Familien zu versorgen, da sich ihre Aktivitäten „im Leerlauf“ befinden. Hart getroffen hat es in dem afrikanischen Land vor allem den Transportsektor, denn sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch die Taxidienste sind eingestellt – nicht nur in den vier zu Garango gehörigen Kommunen, sondern im gesamten Land.

Nach wie vor geöffnet sind die Märkte; unter freiem Himmel wird dort normalerweise so gut wie alles verkauft, von Lebensmitteln über Stoffe bis zu Benzin – so erlebte es die Ladenburger Delegation im Januar 2018. Allerdings, schreibt Bansé, sei die Zahl der Besucher erheblich zurückgegangen. Hier wie auch in Deutschland gelten Abstandsregeln, deren Einhaltung an öffentlichen Orten „unabdingbar“ sei. Deshalb sei es auch verboten, in öffentlichen Restaurants Platz zu nehmen: „Unsere Gewohnheiten haben sich definitiv verändert.“

Er teilt noch mit, dass es den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees gut gehe und sich alle an die Vorschriften halten. Allerdings würden die Menschen die sozioökonomischen Folgen der Einschränkungen bereits spüren. Er habe das Gefühl, dass die Angst wachse, trotz der Sensibilisierung, die stattfinde: „Die Gewohnheiten haben sich grundlegend geändert, und das Leben neigt dazu, düster zu werden, aber es ist die einzige Alternative, dieses Übel zu überwinden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020