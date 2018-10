Reitturnier mit Segnung

Herbstzeit ist Kutschenzeit im Pferdesportzentrum Ladenburg. Auf dem Programm des Fahr- und Reitturniers am Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, stehen aber auch Dressur- und Springprüfungen. Am ersten Tag geht es auf den Vereinsplätzen Im Kirchfeld um 14 Uhr mit einem Dressur-Wettbewerb los. Erste Höhepunkte: die Dressur- und Springprüfungen in der Klasse A* ab 15.30 Uhr.

Am Sonntag findet bereits um neun Uhr ein Wettbewerb im Dressurfahren für Einspänner statt. Um 10.30 Uhr sind die Zweispänner an der Reihe. Es folgt eine Pferdesegnung um 12 Uhr. Der Nachmittag ab 13.30 Uhr (Springprüfung Klasse A) gipfelt im Hindernis-Fahrwettbewerb für Zweispänner um 15.30 Uhr. pj

