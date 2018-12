Rekord: Jugendliche „erlaufen“ 16 818 Euro

Ein neuer Rekord: 16 818 Euro haben die rund 500 Jugendlichen der Merian-Realschule in Ladenburg im Rahmen des Unicef Spendenlaufs über insgesamt 7800 gelaufene Runden (je 400 Meter) erwirtschaftet. Mats Hummels als Unicef-Botschafter und Schirmherr der Aktion „Wir laufen für Unicef“ war hierfür natürlich ein motivierendes Vorbild. Ganz nach dem Schulmotto „Gemeinsamkeit macht Schule“ sollen davon 50 Prozent, also 8409 Euro, für hilfsbedürftige Kinder in Madagaskar bereitgestellt werden. Von dem restlichen Geld sollen die Schüler eine Kletterwand und ein Sonnensegel für Musikveranstaltungen erhalten.

Um 8 Uhr fiel im Römerstadion der Startschuss für die ersten Klassen, und so konnte sich im Verlauf des Vormittags die gesamte Schule inklusive einiger Lehrer und die Schulleitung selbst am Lauf beteiligen. „Jede Runde zählt“, feuerte Unicef-Beauftragte Evelin Ehmann die Schüler an, die sich mit hoch roten Köpfen und viel Engagement selbst übertroffen hatten. Es sei schön zu sehen, wie sehr sich die Schüler der MRS für solch eine gute Sache einsetzen.

Als Hauptverantwortlicher der Aktion ist Realschullehrer Arbogast auch besonders darüber erfreut, dass sich für diesen Lauf besonders viele Firmen aus der Region dazu bereit erklärt hatten, die Kinder der Schule, aber auch Kinder weltweit zu unterstützen. „Wir sind stolz darauf Gemeinsamkeit regional, aber auch international zu leben“, ergänzt Frau Dr. Edeltrud Ditter-Stolz, die Leiterin der Realschule.

Entsprechend strahlten die Schülersprecherinnen Nike Sacher, Pia Gottschalk und Jeanne-Sophie Kobas bei der Übergabe der Spendenurkunde, waren sie doch sehr stolz auf die Schülerschaft, die sie vertreten durften. All dies sei aber nur möglich, da der Förderverein der Schule so bereitwillig und fleißig mitarbeite. „Nochmals ein herzliches Dankeschön an Elke Schäfer, die heute als Vereinsmitglied stellvertretend die Urkunde mit entgegen nimmt“ so Arbogast. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018