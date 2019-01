Rektorin fordert Zaun rings um Pausenfläche

Bislang noch Unbekannte haben eine Fassade im Innenhof der Erich-Kästner-Schule (EKS) mit einem Graffito „beschmiert“, wie Rektorin Christina Nawrath gestern auf „MM“-Anfrage bestätigte. „Das ist eine kriminelle Handlung, die ich zur Anzeige gegen Unbekannt gebracht habe“, erklärte die Schulleiterin. Sie ist besonders verärgert, weil die Hauswand erst kürzlich frisch verputzt und gestrichen wurde.

Jetzt hofft Nawrath darauf, dass aufmerksame Nachbarn etwas gesehen oder gehört haben. Denn es sei wahrscheinlich, so Nawrath, dass der oder die Täter auch Holzauflagen von Sitzbänken im Hof gerissen hätten, was sicher nicht ganz geräuschlos abgelaufen sein könne.

Hinweise von Schülern, die in sozialen Netzwerken auf Fotos von den Schäden in ihrem Pausenhof gestoßen seien, hätten leider nicht auf die richtige Spur geführt, berichtete Nawrath außerdem. Beim benachbarten Polizeirevier war zu erfahren, dass die Ermittlungen weiter laufen. Aus taktischen Gründen halte man sich mit Aussagen zurück. Um den Sprayern kein Erfolgserlebnis zu verschaffen, bat die Polizei darum, so genannte Tags (ausgesprochen: Täggs), wie solche Schriftzüge im Szenejargon heißen, nicht abzubilden. Wer etwas gesehen oder gehört hat, sollte das Revier unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 anrufen.

Durch den jüngsten Vorfall sieht Nawrath ihren gegenüber der Stadt Ladenburg schon länger geäußerten Wunsch nach einem vollständigen Zaun rings um den EKS-Schulhof mehr als gerechtfertigt an. Bislang gibt es nur eine Abgrenzung zum Benzpark im Süden. „Ein Zaun wäre auch bei anderen Schulen in der Stadt hilfreich“, meinte EKS-Rektorin Nawrath. Denn regelmäßig würden ihre Kollegen von Sachbeschädigungen sowie Verschmutzungen durch Hundekot und sogar durch menschliche Ausscheidungen in den Höfen berichten. Was die anderen Schulen in städtischer Trägerschaft betrifft, gilt es jedoch zu bedenken, dass bei einigen dieser Pausenhöfe wie rings um Dalberg-Grundschule, Merian-Realschule und Carl-Benz-Gymnasium öffentliche Durchgangswege bestehen.

Sorge um Grünes Klassenzimmer

Im Fall der EKS sorgt sich Nawrath auch um das 2017 eingeweihte Grüne Klassenzimmer im Schulgarten, das weiter ausgebaut und besser geschützt werden solle. Nawrath vertritt die Auffassung, dass ein Zaun zumindest die Hemmschwelle erhöhen würde, das Gelände unbefugt zu betreten. Das vorhandene Schild („Betreten außerhalb der Schulzeiten verboten“) reiche nicht aus. „Der Wunsch von Seiten der EKS nach einem Zaun ist uns bekannt und wir sind diesbezüglich mit der Schule im Gespräch“, teilte Stadtsprecherin Nicole Hoffmann gestern Nachmittag im Namen der Verwaltung auf Anfrage mit. Die Stadt Ladenburg sei jedoch nicht der Eigentümer des Gebäudes und des Grundstücks, sondern der Rhein-Neckar-Kreis. „Daher stellt sich die Frage, ob der Kreis einen Zaun befürwortet und wer die Kosten trägt“, so Hoffmann. Die EKS ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Einrichtung ist seit 1970 in der Scheffelstraße untergebracht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019