Rektorin macht allen Mut

Ladenburg.Großer Tag für 87 frisch gebackene Dalberg-Grundschüler in Ladenburg: Bei der Einschulungsfeier in der Lobdengau-Halle machte Rektorin Kirsten Lather-Rupp allen Neuen ebenso Mut wie die Drittklässler, die Patenschaften für die Jüngeren übernommen haben. Es sei nicht schlimm, wenn etwas nicht auf Anhieb gelinge, so die Schulleiterin. Kopf hoch und noch einmal mal probieren, heiße es dann. Auch die Klassenlehrerinnen Sabine Engler (1a), Cordula Kohler (1b), Katja Lucht (1c) und Barbara Casuccio (1d) sowie Schulsozialarbeiterin Corinna Greef seien für die Erstklässler da. Text und BILD: Jaschke

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.09.2019