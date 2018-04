Rektorin: „Unsere Schüler profitieren enorm davon“

Anzeige

Unter anderem mit Schulobstprogramm, Trinkbrunnen und Sportgeräten fiel der Startschuss (wir berichteten). Im Grünen Klassenzimmer am Gemüsegarten der Schule stellte jetzt Professorin Mike Wasner, Lehrstuhlinhaberin und Dekanin der SRH-Hochschule Heidelberg erste Ergebnisse der begleitenden wissenschaftlichen Testung aus dem vergangenen Sommer vor. Demnach sind „fast 44 Prozent der Schüler motorisch auffällig oder zeigen kritische Tendenzen“. Diesen Sommer soll eine zweite Testung erfolgen (siehe weiterer Bericht).

„Unseren Studierenden machen die Praktika bei den Fachlehrern im Sportunterricht der Schule Spaß, und es ist toll, dass die Daten wissenschaftlichen Output erzeugen“, erklärt Wasner. Für angehende Physiotherapeuten an der SRH passe die Mitwirkung ideal ins Ausbildungsprofil. Während Studierende und Professoren die Projektbausteine „Testung“ und Bewegungsprogramm „Move“ übernommen haben, bietet der Schriesheimer Physiotherapeut Oliver Endreß in seiner Praxis im „DokTor“ zum dritten Mal die „Werkstatt Bewegung“ an. „Bei uns können die Kinder außerhalb der Schule trainieren“, sagt Endreß. Auch für den zweiten Teil des Projekts konnte der Rotary-Club den Schriesheimer Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin Kai Wachter als Schirmherr gewinnen.

„Auf das Leben vorbereiten“

„Die Kindheit ist prägend für den späteren Lebensstil“, stellte Karl F. Glenz fest. Der Jugend- und Gemeindienstbeauftragte der Rotarier gilt als „Initiator und Motor“ des Projekts, wie Nawrath betonte. „Was er leistet, ist herausragend, weil es wichtig ist, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten“, bekräftigte der künftige Rotary-Chef Lorenz.

Glenz nannte die drei Projektsäulen, nämlich Gesundheitsförderung, Vorbeugung und Persönlichkeitsbildung. Dies seien „wichtige Aufgaben bereits in der Grundschule, zumal hier alle Kinder erreicht werden können, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft“, so Glenz in Anlehnung an die Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 2012.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018