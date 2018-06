Renee Walker bei „MO’ROOTS“

Anzeige

Nach der Wiederaufnahme des bekannten Live-Music-Events „MO‘ROOTS“ im neu eröffneten „Fährhaus Zum Neckarblick“ in Ladenburg letzten Monat kommt am Dienstag, 3. Juli, 20 Uhr, die derzeit in Puerto Rico lebende Rocklady Renee Walker als Stargast. Mit gewohnter Power wird sie für einen heißen Abend voller Rock´n Roll und authentischer Bühnenpräsenz sorgen. Natürlich dabei die „beste Dreimann-Combo der Welt“, bestehend aus Ray Mahumane (Gitarre), David Anlauff (Schlagzeug) und Michael Quast (Keyboard) sowie die MO‘ROOTS Regulars Rino Galiano, Eden Noel und die Sängerin und Gitarristin Stefanie Nerpel. Der Eintritt von sieben Euro kommt dem Kinderhospiz Sterntaler zu Gute. red