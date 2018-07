Renee Walker kommt am 3. Juli

Anzeige

Achtung, seltenes Gastspiel: Die zurzeit in Puerto Rico lebende Rockröhre und Globetrotterin Renee Walker, die in den 90ern auch in der Region für Furore sorgte, tritt in der Benefizmusikreihe „Mo“ Roots“ im Ladenburger „Fährhaus zum Neckarblick“ am Freibad auf. Am Dienstag, 3. Juli, ab 20 Uhr will die international gefragte Sängerin zu Gast bei ihrer alten Freundin Susan Horn aus Viernheim „mit gewohnter Mega-Power für einen heißen Abend voller Rock ’n’ Roll und mächtiger Bühnenpräsenz sorgen“. Wie bei der fulminanten Wiederaufnahme der Livesession zugunsten des Kinderhospizes „Sterntaler“ (wir berichteten) im Juni sind auch diesmal die „Mo“ Roots“-Musiker Ray Mahumane (Gitarre), David Anlauff (Schlagzeug) und Michael Quast (Keyboard) sowie die Sänger Rino Galiano (erste Staffel „The Voice of Germany“), Eden Noel („Jungbusch-Sessions“) und Stefanie Nerpel dabei. pj