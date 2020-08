„Rennerei“ hält Sportfan auf Trab

Bereits zu Beginn dieses Jahres hat der Ladenburger Stadt- und Kreisrat Günter Bläß den hauptamtlichen Bürgermeister Stefan Schmutz vertreten. Damals leitete der Chef der örtlichen CDU-Fraktion die erste Sitzung des Gremiums. Als Schmutz zwischenzeitlich eine Woche Urlaub hatte, übernahm sein erster Stellvertreter die Stallwacht ebenso wie jetzt wieder. Diesmal sitzt der 67-jährige Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik im Ruhestand 14 Tage lang jeden Vormittag auf dem Chefsessel im Rathaus.

„Ich mache das nicht ungern“, sagt Bläß. Auch, wenn es an diesem Tag „ein bisschen eine Rennerei“ sei. Doch fühlt sich der leidenschaftliche Großvater, Hobbygärtner und Triathlon-Festivalmacher nach Kräften unterstützt: „Wenn ich von der Verwaltung etwas brauche, bekomme ich es.“

Was die angesprochene „Rennerei“ betrifft, so galt es an diesem Vormittag schon für Ordnung auf dem Marktplatz zu sorgen: Gemeinderatskollegin Gudrun Ruster (Freie Wähler) hatte ihren Nachfolger im Vizebürgermeisteramt auf einen Berg Abfalltüten vor einem Schaufenster aufmerksam gemacht, was die Müllabfuhr so nicht akzeptierte. „Ich habe mir das auf dem Weg ins Rathaus angeschaut und gleich mit den Verursachern gesprochen“, berichtet Bläß und freut sich, dass der Platz kurz darauf sauber war.

Pragmatischer Problemlöser

Es war nicht seine erste Amtshandlung dieser Tage und Ruster nicht die einzige, die Bläß „zuarbeitete“: Als der Kandelbach am Samstag trockenfiel, schlug Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg Alarm. Wieder einmal sei nach einem Starkregen ein Durchlassgitter am Schriesheimer Bauhof verstopft gewesen. Bläß nutzte einen alten Sportlerkontakt ins Rathaus der Nachbarstadt und klärte die Sache rasch auf dem kleinen Dienstweg. Spangenberg habe schon am Morgen mitgeteilt, dass alles wieder im Fluss sei. „Ich löse die Dinge gerne pragmatisch und meistens klappt das auch“, sagt Bläß, der Schmutz ebenso im Sommer 2019 vertrat.

Auch einem erneuten Stromausfall, diesmal mit Fehlerquelle im Bereich des Martinstors, widmete sich Bläß in den ersten Tagen. Die Technische Verwaltung beobachte die Entwicklung weiter. Doch habe die Stadt zurzeit noch wichtigere Themen vor der Brust, so Bläß.

Von spontan auftretenden Alltagsproblemen abgesehen, weiß Bläß auch um das alles überragende Dauerthema im Hintergrund: Es gelte aufmerksam zu beobachten, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickelten. Da stehe Bläß mit dem Gesundheitsamt ebenso wie mit Schmutz in Verbindung. Dass es im Freibad reibungslos laufe, konnte er bei mehreren Besuchen feststellen: Vor allem Ältere freuten sich, dass es so ordentlich zugehe. Aber die Einnahmen blieben Corona-bedingt um bald zwei Drittel hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Weiteres großes Thema: die neue Sporthalle. „Dem Gemeinderat wäre es lieber, wenn der Bau früher als Herbst 2022 beginnen könnte“, sagt Bläß. Die Verwaltung erledige zurzeit ausstehende „Hausaufgaben“. Nach der Sommerpause sei mit Vereinen und Schulen eine Endabstimmung vorzunehmen, wie die Halle auszusehen habe und auszurichten sei. Kommen Kraftraum und Bühne? Es sei „noch nichts vom Tisch“, sagt Bläß diplomatisch.

Bei Neubauthemen befangen

Fast täglich bekommt er auch Anfragen zu Neubauthemen. Da er als Bauherr in der Nordstadt jedoch befangen sei, will er sich dazu öffentlich nicht äußern. Aber er gehe mit einem Verwaltungsmitarbeiter vor Ort, wenn es Detailfragen gebe, die die Stadt beträfen. Stichwort wachsende Stadt durch neue Quartiere: Bläß wäre dafür, zwei Parallelstraßen am nördlichen Rand der Altstadt in jeweils gegenläufige Einbahnstraßen umzuwandeln. „Davon verspreche ich mir Entlastung und Verkehrssicherheit, übrigens auch für Radfahrer.“ Bei der Verkehrstagfahrt zu dieser Frage im Herbst ist dann aber wieder Schmutz als Bürgermeister dabei – und Bläß als Stadtrat.

