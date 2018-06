Rettung für Fußballer in Sicht

Anzeige

Die dritte Auflage des „Sportler-Frühschoppens“ seit 2016 im Antoniushof lässt Petra Klodt zufrieden strahlen: „Der jüngste Erfolg zielt auf eine Fortsetzung der Reihe hin“, zieht die Vorsitzende der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) am Ende Bilanz. Eine Zukunft hat auch der - trotz seines sportlichen Erfolgs – zuletzt in die Krise geratene Fußball im Mehrspartenverein: Rund 50 Freizeitkicker um eine Privatmannschaft aus Mannheim-Vogelstang sollen den vorderen Tabellenplatz der Kreisliga-A-Kicker der LSV übernehmen.

Musik von Coverband Gleis 2A

Dabei lag die Abteilung nach dem Tod von Sportwart Dieter Höflein und dem Abgang des Erfolgstrainers sowie mehrerer Leistungsträger schon fast am Boden (wir berichteten). „Bei einem Treffen sind wir übereingekommen, dass die Jungs von der Vogelstang bei uns spielen sollen“, teilt Klodt erfreut mit. Das neue Abteilungsleiterteam der LSV-Fußballer besteht aus Hans-Hermann Damm, Johannes Pfeuffer und Thomas Schneider. Zu dieser Neuigkeit passt hervorragend der Toto-Rocktitel „Hold The Line“, was ja so viel wie am Ball bleiben bedeutet.

Die Coverband Gleis 2A hat noch einige weitere Klassiker aus Rock und Pop mitgebracht, denen die Sängerin mit ihrer Bluesröhre eine eigene Note gibt. Den alten Steve Miller-Hit „Rock’n Me“ serviert das Quintett beispielsweise gekonnt in einer Country-Version.