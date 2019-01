Rheinischer Karneval am Neckar

Der KV Insulana (KVI) lud zu Ehren seiner amtierenden Prinzessin Ann-Kathrin I. aus der Asche des Phönix zum Galaabend in die Ilvesheimer Mehrzweckhalle ein. Das Motto des Abends, „Musical goes Ilvese“, das bei der Dekoration des Saales Pate stand, hätte auch heißen können: „Rheinischer Karneval trifft Fasnacht am Neckar“. Denn die Karnevalisten aus dem Kölner Raum für eine Riesenstimmung in der Mehrzweckhalle.

Medley aus Einzeltänzen

Zunächst begrüßte die Vorsitzende des KVI, Sabine Grözinger-Dambach, die vielen Gäste im ausverkauften Saal, darunter Bürgermeister Andreas Metz sowie Fasnachtsabordnungen befreundeter Vereine. Sitzungspräsidentin Bianca Erbs freute sich, dass sich zum Galaabend der Lieblichkeit auch das Kinderprinzenpaar Leni I. von der tanzenden Welle und Max I. von der Partyfactory unter das närrische Publikum gemischt hatte.

Zu Walzerklängen von Ralf Siegel eröffnete Ann-Kathrin mit Vater Steffen Reuther ihren Abend und das abwechslungsreiche Programm: Die vier Ilvesheimer Tanzmariechen hatten aus ihren Einzeltänzen ein Medley zusammengestellt. Lilly Türker, Emily Butz, Lynn Zimmermann und Celina Bauer wirbelten zur Freude des Publikums auf der Bühne herum.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder des KVI geehrt. Marie-Yve Rudolf, vor einigen Jahren Kinderprinzessin, wurde für elf Jahre ausgezeichnet. Doris und Jürgen Breunig halten seit 40 Jahren dem Verein die Treue. Und Hilde Siegfried, 1956 Ilvesheimer Prinzessin, blickte auf sechs närrische Jahrzehnte zurück. Nach dem etwas gemütlicheren Teil zeigten die Karnevalisten vom Rhein, wie dort gefeiert wird. Durch familiäre Verbindungen des KVI-Vizepräsidenten David Heid zum Vorsitzenden des KG Grün-Weiß Eulenberg in der Nähe von Köln wurde der Kontakt an den Rhein hergestellt.

Die Karnevalisten aus Eulenberg bilden mit den Funken aus Kölsch-Büllersbach und den Westwaldsternen aus Uckerath das magische Karnevalsdreieck, und so kamen sie auch zusammen mit dem Reisebus von Hennef nach Ilvesheim. Zunächst rockten die „Grün-Weiße Funken vom Zippchen“ den Saal. Bereits der spektakuläre Einmarsch der rund 40 Tänzerinnen und Tänzer in die Mehrzweckhalle ließ die Erwartungen steigen, und diese wurden bei den drei akrobatischen Tänzen auf Hochleistungsniveau auch erfüllt. Da gab es kein Halten mehr auf den Plätzen, als die jungen Tänzerinnen durch die Luft gewirbelt wurden.

Dieser Auftritt wurde mit einer Rakete honoriert. Die Eulenberger um den Vorsitzenden Theo Lammerich hatten auch ihr Dreigestirn Prinz Herbert, Bauer Florian und Jungfrau Zimboline mitgebracht, die mit einem fetzigen Lied, weiter die Stimmung anheizten. Mit dabei waren auch das Prinzenpaar Andre und Michi von den Westwaldsternen.

Während die Gäste mit viel Alaaf und kölschen Worten auf sich aufmerksam machten, kamen auch die befreundeten Fasnachter aus der Region auf die Bühne. Die Seckenheimer Zabbe mit Präsident Andreas Eder und Prinzessin Sanda, die Kälble aus Edingen mit Kevin Hockenberger und Lieblichkeit Sabrina sowie die Schlabbdewel aus Friedrichsfeld meldeten sich mit ihrem bekannten Schlachtruf „In-Zab-Schlabb-Ku-Kä“. Eine Abordnung der Karnevalskommission Mannheim stimmte gerne in das hiesige „Ahoi“ ein. Die Narrenschar von Neckar und Rhein harmonierte perfekt.

Nachdem die Gäste von der Bühne gegangen waren, spielte Ralf Siegel wieder zum Tanz auf. Ob Schlager, Walzermelodien oder lateinamerikanische Rhythmen: Die Tanzfläche war gut gefüllt. Dazwischen immer wieder Prinzessin Ann-Kathrin, zu deren Ehren dieser Abend stattfand, der sicherlich allen Besuchern in guter Erinnerung bleiben wird.

So auch das Finale: Der Männergesangverein Germania führte das Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ auf. Das Medley der versierten Ilvesheimer Sänger stand unter Leitung von Kerstin Wawra und beschloss das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm. Die KVI-Verantwortlichen Bianca Erbs und Sabine Grözinger-Dambach bedankten sich bei den Akteuren nicht nur für ihre Aufführung, sondern auch für die Bewirtung an diesem Abend.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019