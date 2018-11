„Richtige Antwort“ auf beschämenden Antisemitismus

Wie konnten vor 80 Jahren aus integrierten Mitbürgern Fremde werden? Auf diese Frage sucht eine hervorragende Ausstellung im Ladenburger Lobdengau-Museum Antworten. „Ich kann Ihnen nur zum Besuch raten: Es lohnt sich“, zeigte sich Bürgermeister Stefan Schmutz höchst angetan. Die Eröffnung der bis Anfang März zu sehenden Sonderausstellung „Nachbarn 1938 – Wir waren alle Ladenburger“ markierte am Samstag im Domhof den Schlusspunkt einer Reihe von Veranstaltungen, auch des Heimatbunds und der beiden größten Kirchengemeinden, zum Jahrestag der Novemberpogrome.

„Drei total beeindruckend Abende waren das“, sagte eine Besucherin, als sie sich unter den Klängen der Dossenheimer Cellistin Nelly Noack zu einer Führung ins benachbarte Museum aufmachte. Dort setzen zehn Studierende der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) und der Ruprecht-Karls-Universität (beide Heidelberg) zusammen mit dem Museum der Römerstadt „dem Antisemitismus Widerstand entgegen“, wie Student Christoph Beckmann ausführte. Anhand von Familienschicksalen greife man die Ereignisse exemplarisch auf. Die Pogromnacht stehe wie in vielen anderen Städten und Gemeinden „auf den Schultern des Nazi-Regimes und der einfachen Bevölkerung“. Davor dürfe man die Augen nicht verschließen. Nach 1940 Geborene erlebten ihre Stadt, die seit dem 13. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde aufwies, „ohne Mitbürger jüdischen Glaubens“, so Beckmanns Kommilitonin Svenja Wieler.

Die insgesamt zehn Studierenden hätten das Thema bewusst für ein „Nicht-Fachpublikum“ aufbereitet, betonte HfJS-Mitarbeiterin Amélie Sagasser als Projektleiterin. Museumsleiter Andreas Hensen würdigte das Fundament, das der Arbeitskreis „Jüdische Ladenburger“ um Ingrid Wagner und Dr. Jürgen Zieher geschaffen habe. Zieher sei die „Seele der wissenschaftlichen Aufarbeitung“ des Themas. Dessen Vortrag über den „wechselvollen Umgang mit der jüdischen Geschichte nach 1945“ arbeitete vier Phasen von der Verdrängung bis zum Beginn der Übernahme von Mitverantwortung und Versöhnung ab 1988 auf. Die „tolle Ausstellung verdient allerhöchste Anerkennung“, stellte Zieher fest.

Versöhnende Worte

„Heute sind wir wieder alle Ladenburger“, sagte Professor Johannes Heil (HfJS), weil mit Ruth Steinfeld eine ehemalige Ladenburgerin jüdischen Glaubens Ehrengast war. Der Titel der Ausstellung ist Teil eines Zitats aus einem Interview mit Steinfelds Schwester Lea Weems („vor 1938 waren wir alle Ladenburger“), das im Museum als Video läuft. Zeitzeugin Steinfeld ließ am Vorabend die Besucher eines bewegenden ökumenischen Gedenkgottesdienstes im Interview mit Katharina Reichert an ihren persönlichen Erinnerungen Pogromnacht und Deportation und teilhaben.

„Das größte für mich war: Als ich erstmals wieder nach Ladenburg kam, hatte ich diese wunderbare Erfahrung des Vergebens, und seitdem ist Gott wieder in meinem Leben“, sagte sie. Für ihre versöhnenden Worte hörte Steinfeld Beifall. „Ich dachte, so etwas würde nie wieder passieren“, kommentierte sie kopfschüttelnd das antisemitische Attentat dieser Tage in den USA, wo sie sich eigentlich sicher fühlte. „Nie wieder“ hieß auch ein Gedicht von Gudrun Schön-Stoll, das die Künstlerin neben dem Text „Wachsamkeit“ beitrug. „Wir wollen wach bleiben“, sagte der katholische Pfarrer Matthias Stößer. „Wir gedenken allen Opfern der Gewalt“, erklärte sein evangelischer Kollege David Reichert. Die Besucher sangen ergreifend Kanons mit dem ökumenischen Kirchenchor unter Leitung von Christian Kurtzahn.

„Diese Ausstellung ist die richtige Antwort auf ebenso erschreckende wie beschämende aktuelle Ereignisse und antisemitische Stimmungsmache“, betonte Schmutz im Domhof. Dort sprach er am Donnerstag neben Historiker Zieher vor Steinfeld und 200 Zuhörern beim Heimatbund zum Thema „Die Reichspogromnacht in Ladenburg“. Unter Beifall stellte Schmutz wie auch beim Gottesdienst fest: „In Ladenburg gibt es keinen Platz für Antisemitismus und Rassismus jeglicher Art.“

