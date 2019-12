Riesenjubel für Dietrich Edinger und seine Chöre

Von Gerlinde Gregor

Es war mehr als nur ein Chorkonzert zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Es war eine Hommage der Edinger-Chöre an ihren Dirigenten Dietrich Edinger und eine tiefe Verbeugung vor ihm. Vor allem aber begeisterten die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche in Ladenburg einmal mehr.

Chordirektor Dietrich Edinger rief dieses Ensemble vor 25 Jahren aus der Taufe. Die Männer des Konzertchors Lobdengau 1994 und die Frauen des Vokal-Ensembles Ladenburg bilden gemeinsam diesen Klangkörper, der bis zu siebenstimmig erklingt. Gründer Edinger hat die beiden Chöre von Erfolg zu Erfolg geführt. 200 Konzerte haben sie gegeben, allesamt ausverkauft. Fünf CDs nahmen sie auf, gingen auf Konzertreisen, traten beim Grand Prix der Chöre im ZDF auf und sangen sich in die Herzen unzähliger Menschen. Gigantisch ist mit rund 200 Titeln auch das Repertoire.

„Er ist mit Leib und Seele ein Vollblutmusiker, und er hat die Gabe, sowohl seine Sängerinnen und Sänger wie auch sein Publikum in den Bann zu ziehen“, betonte Vorsitzender Matthias Fischer und würdigte die Verdienste Edingers. Alle Stücke habe er für den Chor arrangiert, teilweise siebenstimmig. „Wir haben es mit ihm nicht immer leicht gehabt, er mit uns aber auch nicht“, scherzte Fischer.

Von den 25 Jahren Chorleitung habe er gut 15 Jahre in der evangelischen Kirche und davor in der katholischen gewirkt. Fischer nannte den Dirigenten den besten „Botschafter“ der Stadt Ladenburg. Gefeiert habe man bereits zu Beginn des Jahres, doch eine so exorbitante Ehrung solle auch einen würdigen Rahmen haben, erläuterte der Vorsitzende. Deshalb habe man sich entschlossen, diese Ehrung im Rahmen eines Konzertes im Beisein von vielen Fans vorzunehmen.

„Was gibt es Schöneres, als ihn in seiner Heimatstadt Ladenburg gemeinsam mit vielen Freunden zu ehren“, wandte sich Fischer an den Dirigenten, der mit dieser Auszeichnung mehr oder weniger überrascht wurde. Unter großem Applaus nawurde er für 25 Jahre Chorarbeit von Schriftführer Heinrich Wahl mit dem „Goldenen Dirigentenstab“ geadelt.

Musikalisch gaben die Chöre ihrem geschätzten und beliebten Dirigenten ein außergewöhnliches Ständchen. Den Text von „Don’t cry for me Argentina“ hatten sie mit einem eigenen Text versehen, der von den Erfolgen Edingers erzählt.

Das Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag unter der Überschrift „Joy to the World“, ein Stück von Händel, wurde zu einem Erlebnis, das unter die Haut ging. Es war, als würde das Publikum die Musik förmlich in sich hinein saugen. Diese Wirkung übertrug der lupenreine ausgewogene, ja beinahe vollkommene Gesang der bestens geschulten Chorstimmen.

Gesang geht unter die Haut

So richtig unter die Haut ging die Soulstimme der Solistin Jeannette Friedrich. Eingestimmt auf den musikalischen Abend wurde das Publikum mit dem Klassiker „Silent night“, und das Publikum fiel in den Gesang mit ein. 25 Titel, nur ein kleiner Einblick in 25 Jahre Chorarbeit, standen auf dem Programm. Nach dem „Ehre sei Gott“ ging es zügig zum Musical, „Sister Act“ und „Jesus Christ Superstar“.

Nur selten dürften durch die ehrwürdige evangelische Kirche solch mitreißende Gospelklänge aus Amerika und Afrika gedrungen sein wie an diesem Abend. Der Moderator Jürgen Zink nannte Gospel und Spiritual „Musik für Geist und Seele“, sprach von Musik, die den gesamten Körper umhüllt.

Ein Sturm der Begeisterung brach aus, als der Chor zur „Petersburger Schlittenfahrt“ durch das eisfreie Ladenburg einlud. Da hieß es „alle anschnallen“, so rasant erhoben sich die Töne durch das Kirchenschiff. „Man sieht den Sängern an, dass sie glücklich sind“, flüsterte eine Zuhörerin ihrer Nachbarin zu, die bestätigte: „Singen macht halt Spaß“

Nach der Schlittenfahrt durchs nächtliche Ladenburg wurde es mit „Mary‘s boy child“ und dem „Trommellied“ weihnachtlich. Ein „Christmas Potpourri Spezial“ läutete das Finale ein. Bei „Still, still“ und „Last Christmas“ wurden Erinnerungen wach. Nur der Wunsch nach „White Christmas“ blieb unerfüllt, zumindest, was das Wetter anbelangte. Bei „Winterwonderland“ forderte der Dirigent das Publikum auf mitzusingen, was mangels Textsicherheit nicht hundertprozentig gelingen wollte. Mit der Zugabe „Feliz navidad“ verabschiedeten sich Edinger und seine Chöre, und seine Fans dankten es ihnen mit einem frenetischen Applaus im Stehen, der nicht enden wollte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019