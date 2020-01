Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und die darauf folgenden Aktionen der hiesigen Landwirte sorgten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen; im Dezember wurde dann eine Einigung in Form von Gesetzesänderungen erzielt, die nach Gesprächen zwischen Landesregierung, den Initiatoren des „Bienen-Begehrens“ und einem Teil der Landwirtschafts-Verbände zustande kamen.

Nun haben sich in der Römerstadt Bauernverband und Bündnis 90/ Grüne zusammengetan, um das Volksbegehren und das Regelwerk zu erklären. Außerdem, so schreiben die Veranstalter, soll über die Auswirkungen gesprochen werden, die es auf die Bürger hat. Die Gesprächsrunde findet statt am Dienstag, 28. Januar, ab 19 Uhr, im Domhof.

Zunächst kann man sich auf Schautafeln informieren, ab 19.30 Uhr ist eine Podiumsdiskussion geplant. Außerdem, erklären die Veranstalter weiter, gebe es Gelegenheit zu Wortmeldungen: „Anschließend ist der Ring frei zur Diskussion.“ stk

