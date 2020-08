Ringer bieten Haxen an

Die Ladenburger Kerwe, die ab dem kommenden Wochenende stattgefunden hätte, ist zwar abgesagt, aber „niemand soll auf seine Kerwe-Haxe verzichten müssen“, finden die Ringer des örtlichen Athletik-Sport-Vereins (ASV). Ihre Kasse leidet unter den abgesagten Festen. Immerhin verlief ein Spendenaufruf an dieser Stelle bereits erfolgreich.

Aber auch zur Traditionspflege bietet die Abteilung zusammen mit Manfred Schäfer am Montag, 10. August, von 11 bis 14 Uhr Haxen zum Mitnehmen vor der Metzgerei am Marktplatz an. Außerdem Leberknödel und Bratwurst mit Kraut. Dasselbe gibt es, allerdings mit Sitzgelegenheit und Getränken, ab 11 Uhr auch auf dem ASV-Gelände (Hinterer Rindweg 145). Tischreservierung unter 0176/21 70 04 63 oder direkt in der Metzgerei Schäfer. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020