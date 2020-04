Ringer üben online weiter

Die Ringer im Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg haben den Kampf gegen die Corona-Krise aufgenommen: Trotz geschlossener Sporthallen geht das Nachwuchstraining weiter. Nur in anderer Form und auf neuen Wegen. Ein Beispiel: der neunjährige Robert Gleim aus der Schülerkampfgemeinschaft Rohrbach-Ladenburg und seine Schwester Marie. Beinahe tägliches Training gewohnt, hielt der Junge den angeordneten Stillstand kaum mehr aus.

So machte sich Roberts Vater an die Arbeit und schaffte im Keller genügend Platz, damit sich der Nachwuchs sportlich betätigen kann. Auf knapp 30 Quadratmetern wurde ein Trainingscamp für die Geschwister aufgebaut. Matten stellte der ASV zur Verfügung. Und schon ging es los. Seitdem üben der hochtalentierte Robert und seine jüngere Schwester fleißig Griffe und weitere ringerische Techniken. Unterstützt werden die Kinder von ASV-Coach Alexander Hörner: Er leitet das Training und gibt über die Handyanwendung WhatsApp Lehrvideos mit Übungen weiter. „Mittlerweile nimmt an dem Online-Training ein Großteil der 30-köpfigen Ringerjugend teil“, freut sich ASV-Ringerchef Herbert Maier. Auch er hofft, dass die Isolation nicht mehr allzu lange andauert. pj

