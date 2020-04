Rituale gegen die Isolation

„Die Kinder sollen vier Stunden am Tag gefördert werden, sie sollen sprechen, nachdenken, lesen“, sagt Corinna Greef. Die Schulsozialarbeiterin erklärt den Sinn hinter einem Programm, das dieser Tage in der Römerstadt läuft. Damit soll 37 Kindern ein Teil des Schulalltags ersetzt werden, der im Gefolge der Corona-Pandemie weggebrochen ist.

Weil sich Schüler und Lehrer nicht begegnen sollen, verfiel man bei der Stadt auf eine Lösung, die den Computerbildschirm als Vehikel benutzt – wie auch jetzt beim Pressegespräch. Die Teilnehmer der virtuellen Konferenz werden in der Bildschirmleiste oben eingeblendet, während derjenige, der spricht, unten zu sehen ist. So funktioniert auch „LA Corona School“, wie das Programm von Jugend- und Heimerzieher Dominik Alt genannt wurde.

Sport, Deutsch, Mathe

„Das sollte was Cooles sein und ist eher aus der Not heraus geboren“, sagt der Leiter des Jugendzentrums Die Kiste, wo sich LA als Kürzel für die Römerstadt eingebürgert hat. Die Idee des virtuellen Unterrichts entstand schon vor den Schulschließungen, erklärt der Integrationsbeauftragte Parul Schreier. Schulsozialarbeiter, Michelle Sommer vom DRK-Integrationsmanagement und Alt schufen einen Zugang bei einer Videoplattform, der Arbeitskreis Flüchtlinge und Hilfsbedürftige kümmerte sich um Kontakte zu Familien, während die Kosten aus Mitteln des staatlichen Bildungs- und Teilhabepakets sowie durch eine Spende getragen werden.

Die Firma Jungbunzlauer stellte den Kontakt zur Kahane-Stiftung her. „Innerhalb von 24 Stunden wurde unser Förderantrag bewilligt“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz: 10 000 Schweizer Franken gehören nun zum finanziellen Grundstock. Die Betreuer stellt der Bildungsverein UniVersPilot, der schon vor der Corona-Krise mit der Stadt zusammenarbeitete. Acht Studenten sind nun die virtuellen Lehrer für die Kinder von sechs bis 14 Jahren. Diese wurden entweder von den Schulen für das Projekt empfohlen oder nahmen bereits an der Hausaufgabenbetreuung teil. Jetzt schalten sie sich an den Wochentagen ab 8.45 Uhr zu, dann gibt es einen kurzen Morgenkreis mit Sport, bevor in kleinen Gruppen der Unterrichtsstoff bearbeitet wird: Deutsch und Mathe stehen auf dem Stundenplan, außerdem die Aufgaben, die die Lehrer an alle Kinder schicken.

Auch Alt hat seinen Part: Er ist am Bildschirm über soziale Medien zu erreichen, bietet Tanz- und Kochkurse an, vor allem aber auch die Gelegenheit zum Gespräch. Es gehe viel um Vereinsamung und Langeweile, sagt er: „Ich höre zu, gebe Tipps.“ Und ab 18 Uhr wird vorgelesen: für die Jüngeren aus dem „Kleinen Drachen Kokosnuss“, für die Älteren aus Cornelia Funkes „Drachenreiter“. Rituale wie diese seien schön, sagt Schreier: „Sie brechen die Isolation auf.“ Und die Kamera sei eine Motivation, morgens aufzustehen.

