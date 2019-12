„Römer Dragons“ ehren Weltmeister

Drachenbootpaddler Helmut Bühler ist einer der erfolgreichsten Sportler Ladenburgs: Seit 2011 hat der Lehrer der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule in Heddesheim nicht weniger als fünf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften (WM) gewonnen. Bescheiden, wie der bald 62-Jährige nun einmal ist, wollte er auch seine beiden jüngsten Titel, die er bereits im August über 500 und 2000 Meter im fernen Thailand geholt hatte, nicht an die große Glocke hängen. Das holten seine heimischen „Römer Dragons“ jetzt aber nach.

„Wir sind stolz auf Helmuts Leistungen und darauf, dass er unseren Verein im Nationalteam vertritt“, sagte Tanja Gebler als Leiterin der 2005 gegründeten Wassersportsparte im örtlichen Fußball-Verein (FV) 03 gegenüber dem „MM“. Auch der jüngste Doppeltitel im Zehnerboot (Smallboat) der Seniorenklasse C sei aller Ehren wert. Deshalb übereichte Gebler nach dem traditionellen Nikolauspaddeln zum Abschluss der Saison erstmals eine Ehrenurkunde der „Römer Dragons“ als Anerkennung für besondere und kontinuierlich erbrachte sportliche Leistungen. Mit Blick auf die kommende Club-WM 2020 in Frankreich sicherte sie zu, Bühler nach Kräften unterstützen zu wollen. Den stärkenden Auftakt bildete eine warme Mahlzeit mit allen Nikolauspaddlern im Bootshaus.

Bei aller Freude über den großen Erfolg: In dem mit viel Eigenleistung errichteten Treffpunkt und Lager, wo das Herz der Abteilung schlägt, erinnerte Gebler noch einmal an einen Tiefpunkt: Der zwischenzeitlich befürchtete Abriss der Bootshalle zugunsten der neuen Dreifeldsporthalle im Römerstadion sei glücklicherweise zwar vom Tisch. Doch hätten die hervorgerufenen Turbulenzen viel Engagement gekostet. „Zum Glück haben alle mitgezogen“, stellte Gebler aufatmend fest. Auf mehr als 100 Aktiven, darunter sechs neue Paddler, dürfe man stolz sein.

Abteilungsleiterin zufrieden

„Wir konnten regelmäßig mit allen Booten aufs Wasser und haben an verschiedenen Regatten wie in Heidelberg, auf dem Schluchsee und beim Monkey Jumble in Saarbrücken teilgenommen“, zeigte sich die neue Abteilungsleiterin zufrieden. Sie ist die Nachfolgerin von Frank Meiritz. Der vormalige Chef der 03er-Drachenbootler hatte bei der 15. Auflage des Drachenbootrennens im Juli für sein Engagement ein von der gesamten Sportcrew um Cheftrainer Christian Gebler signiertes Steuerruder entgegen genommen (wir berichteten).

Das kommende Hauptevent der „Römer Dragons“, also das 16. Rennen auf dem Neckar, findet von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, statt. Bereits mit dem Silvesterlauf am Dienstag, 31. Dezember, um 11 Uhr fällt für viele bereits der erste Trommelschlag zum Auftakt der kommenden Regattasaison. Sie soll Meisterpaddler Bühler nach Aix-Les-Bains führen, zu den Club-WM in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Darüber wollte der Lehrer aber erst noch seine Lebensgefährtin unterrichten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019