„Rollierendes System“ gewollt

„Was die Verwaltung belastet, sind die regelmäßigen Neuerungen aus Stuttgart“, übte Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz im Gemeinderat am Mittwoch in der Lobdengauhalle erneut Kritik an der Landesregierung. Sein Haus bemühe sich, Schritt zu halten mit der hohen Taktzahl an Verordnungen. Diese änderten jedoch nichts an den Möglichkeiten in einer Kommune.

Aktuelles Beispiel: der Bereich Kinderbetreuung. Erst ab Dienstag, 2. Juni, werde man in der Römerstadt die Kapazität der eingeschränkten Regelbetreuung auf maximal 50 Prozent erhöhen können. Das Land hatte diese Möglichkeit sozusagen über Nacht bereits für 18. Mai angekündigt, was viele Kommunen scharf kritisiert hatten.

Auch wenn es, Stand Mittwoch, noch freie Plätze gebe, sagte Schmutz schon jetzt voraus: „Die Nachfrage wird höher sein als das verfügbare Angebot.“ Vorrang sei unter anderem dem Nachwuchs von Eltern einzuräumen, die bereits jetzt Anspruch auf eine erweiterte Notbetreuung hätten, außerdem Vorschulkindern und solchen, die Probleme mit der Sprache hätten.

„Extrem schwierig“ vorzubereiten sei es, sämtliche Kitaplätze bis spätestens Ende Juni wieder zur Verfügung zu stellen, wie es das Kultusministerium am vergangenen Dienstag angekündigt habe. „Das war wieder nicht mit den Kommunen abgestimmt“, kritisierte Schmutz, der sich bei der Freigabe von städtischen Hallen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter Hygieneregeln ähnlich unter Druck gesetzt fühlt. Er bekräftigte: „Wir würden uns über mehr Vorlauf freuen.“ Dass die Coronakrise die Verwaltung an ihre Belastungsgrenze führe, sah ein junger Ladenburger Vater ein, der sich eingangs der Sitzung zur Wort meldete. Doch bat er auch um Verständnis für Eltern, die sich eine Art „rollierendes System für Restplätze“ bei der erweiterten Notbetreuung wünschen würden. „Es wäre sinnvoll, wenn die Kinder abwechselnd wenigstens ein paar Stunden in den Kindergarten kommen könnten“, sagte der Mann. Schmutz entgegnete, dass er den Druck, unter dem Eltern stünden, durchaus nachvollziehen könne. Doch die nächsten vier Wochen sei noch Geduld gefragt.

Erst Ende Juni mehr Möglichkeiten

Ein rollierendes System funktioniere wegen dann wechselnder Bezugspersonen aus pädagogischer Sicht nicht und stehe obendrein dem infektiologischen Grundsatz entgegen, eine Durchmischung von Gruppen zu verhindern. Erst ab Ende Juni werde man „deutlich mehr Eltern Möglichkeiten bieten“ können.

