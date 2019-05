Ruhiger Wahlkampf

Einen spannenden Wahlkampf hat Ladenburg nicht erlebt. Zum einen fehlte ein polarisierendes Thema, wie es Ilvesheim mit dem Kombibad hatte. Und in ihren Forderungen unterscheiden sich die Parteien auch nicht grundlegend.

Alle wollen ein Ladenburg für sämtliche Generationen, wozu sowohl der Ausbau der Kinderbetreuung als auch Barrierefreiheit gefordert werden. Eine nachhaltige Finanzpolitik und bezahlbaren Wohnraum für alle haben sämtliche Parteien in ihren Programmen. Unzufriedenheit mit der touristischen Entwicklung der Stadt ist ebenfalls ein allgemeines Thema: Es werden mehr Anstrengungen in Sachen Marketing gewünscht.

Gemeinderatswahlen sind vor allem Persönlichkeitswahlen. Hier setzt die CDU auf Kontinuität, denn alle sieben aktuellen Stadträte treten erneut an. Auch bei Bündnis 90/Die Grünen gehen die vier Stadträte wieder ins Rennen. Die SPD muss auf Ilse Schummer verzichten, während ihre fünf Fraktionskollegen erneut antreten. Eine Änderung auch bei den Freien Wählern: Hier kandidiert Peter Hilger nicht mehr, die anderen drei Stadträte dagegen schon. Einen Umbruch gibt es bei der FDP. Denn Wolfgang Luppe, der einzige FDP-Stadtrat, tritt nicht mehr an.

Für die Beantragung von Wahlscheinen (Briefwahl) ist das Wahlamt im Erdgeschoss des Rathauses bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, geöffnet. In besonderen Ausnahmefällen, vor allem bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, kann der Wahlschein auch am Samstag, 25. Mai, von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, von 8 bis 15 Uhr im Wahlamt des Rathauses beantragt werden.

In Ladenburg sind zur Europawahl 8683 Bürger aufgerufen, zur Wahl des Kreistags 9345 und zur Gemeinderatswahl 9307. Am Donnerstag hatten bereits rund 20 Prozent der Berechtigten Briefwahl beantragt: 1874 für die Europawahl, 1886 für den Kreistag und 1883 für den Gemeinderat.

Auszählung öffentlich

Die Europawahl wird in den Wahllokalen am Sonntag ausgezählt und das gesammelte vorläufige Ergebnis per Schnellmeldung an den Kreis gegeben, ebenso die Resultate der Kreistagswahl. Am Montag erfolgt ab 8.30 Uhr die öffentliche Auszählung der Gemeinderatswahl im Rathaus. Ab etwa 13 Uhr werden im Domhofsaal die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke sowie das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl präsentiert.

Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Deshalb bleiben an diesem Tag das Rathaus und das Bürgerbüro in Ladenburg geschlossen. Der Gemeindewahlausschuss tagt am Montag um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. kba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019