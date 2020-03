Rundgang durch Ladenburg West

Einen Stadtteilspaziergang bietet die Verwaltung allen interessierten Bürgern am Samstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr an. Die Teilnehmer starten mit Bürgermeister Stefan Schmutz am Baugebiet Matzgarten in der Benzstraße 20. Weiter geht es zur provisorischen Kindertagesstätte an der Hockenwiese, zur Astrid-Lindgren-Schule, zum Bolzplatz und schließlich zum Standort der künftigen Kita in Ladenburg-West.

Dabei haben die Besucher Gelegenheit, Fragen zu stellen oder sich mit Schmutz auszutauschen. Schon im Vorfeld können Themenvorschläge gemacht werden: Interessierte können sie online an nicole.hoffmann@ladenburg.de oder telefonisch unter 06203/ 70-103 vorbringen. stk

