Sängereinheit wünscht sich mehr Mitglieder

Einen besonderen Ausblick gab es bei der Weihnachtsfeier der Sängereinheit Ladenburg: „Im neuen Jahr werden wir uns mit unterschiedlichen Aktionen gezielt der Mitgliederwerbung widmen.“ So stand es in den mit grüner Tinte und in Tannenbaumform ausgedruckten Texten zu lesen, die auf den Tischen im Saal der Feuerwache auslagen. Darin würdigte die Vorstandschaft um Günther Grundmann aber auch das Engagement aller, die dem Verein bislang helfend zur Seite standen.

Das Programm bestritten abwechselnd Frauen- und Männerchor, die beide zahlenmäßig jeweils weiter geschrumpft sind. Drei Lieder sangen beide Ensembles gekonnt zusammen unter der Leitung von Thomas Wind. Als Gäste traten die musikalischen Ladenburger Geschwister Katarina, Jakob und Annika Seiler mit ihren Instrumenten auf. Das Trio hörte viel Applaus. Besinnliche Geschichte und Gedichte steuerten nicht nur die Sängerinnen Brigitte Wetterich und Ellen Jünschke bei, sondern auch Bürgermeister Stefan Schmutz, der als Gastredner eine kurze Erzählung von Rafik Schami vorlas, die erheiterte und zum Nachdenken anregte.

„Ich möchte auch den Impuls geben, weiter darüber nachzudenken, dass Frauen und Männer öfter gemeinsam singen“, sagte Schmutz, was Frauenchorsprecherin Ingrid Müller zustimmend mit dankbarem Lächeln quittierte. Bevor im zweiten Teil nach dem Essen erneut die Seiler-Geschwister auftraten und alle gemeinsam Adventslieder anstimmten, standen Ehrungen an: Im Namen des badischen Chorverbands zeichnete Karl Morast (Sängerkreis Weinheim) Irmgard Trinkmann für 25 sowie, vertreten durch seine Mutter Marianne, Joachim Loose für 40 Jahre aus.

Günther Kraus 70 Jahre dabei

Aus der Hand des Vorsitzenden Grundmann nahmen folgende Personen Vereinsnadeln und Urkunden entgegen: Fritz Koch (65 Jahre) und Susanne Gutscher (25, beide passive Mitglieder), Paraskevi „Wulla“ Stolz, Peter Lang (beide seit 15 Jahren aktiv), Trinkmann (25) und Loose (40). In Abwesenheit wurde die Treue des aktiven Sängers Willi Schrepp (50 Jahre im Badischen Chorverband) und der passiven Vereinszugehörigen Günther Kraus (70), Heinz Kreis, Roland Paeschel (beide 50) und Jürgen Josef (40) gewürdigt. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019