Salz-Vortrag in der Bibliothek

„Alles über Salz – die ungeheure Wirkung der richtigen Prise“ lautet der Titel eines Vortrags zur Buchneuerscheinung von Autorin und Referentin Anja Tanas, der am Dienstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek beginnt. Die richtige Dosis hat Einfluss auf unser Glücksempfinden und entscheidet darüber, ob Salz zum Risikofaktor oder Heilmittel wird. Die Oecotrophologin Anja Tanas klärt auf, warum Menschen je nach Lebenslage und Veranlagung unterschiedliche Mengen Salz benötigen und zeigt, wie die Lebensmittelindustrie durch überhöhte Salzmengen die Essgewohnheiten negativ beeinflusst und was die Politik dagegen tun kann.

Im Selbstversuch testet sie unter anderem, wie sich salzlose Kost auf Psyche und Gesundheit auswirkt. Als Coach und Fachberaterin steht sie im WDR vor und hinter der Kamera. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt (Abendkasse) kostet sieben Euro. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019