Sammlung an 30 Stellen

Gut zu wissen: In Ladenburg werden ausrangierte und abgeschmückte Christbäume an den Samstagen 9. Januar und 16. Januar, erstmals an zentralen Sammelpunkten abgeholt, die noch bekanntgegeben werden sollen. Am ersten Termin soll es nur eine Sammelstelle, in der Woche darauf aber bis zu 30 Sammelpunkte in der Stadt geben.

Diesmal werden bei der Großaktion jedoch keine Konfirmanden zum Einsatz kommen, die die Bäume bislang von der Straße vor der Haustür auf Traktoranhänger beförderten. Denn alles müsse strikt Corona-konform ablaufen, erklärt Diakon Thomas Pilz von der evangelischen Kirchengemeinde.

Pilz betont außerdem, dass keine Bäume mitgenommen werden, die vor Häusern oder außerhalb jener Sammelpunkte stehen. Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit könne man überweisen oder auch im Pfarramt sowie im Diakonenbüro im Briefkasten einwerfen. Details wolle man noch bekanntgeben. „Nach langem Überlegen und Abwägen haben wir uns aber entschlossen, die Christbaumaktion 2021 doch durchzuführen“, erklärt der evangelische Diakon Pilz.

Abgabe auch in Hirschberg

Jonas Edenhofer, Jens Kämmerer, Paul Zips und Jakob Wolf haben sich Gedanken gemacht und schlagen weitere Wege vor, wie man den eigenen Tannenbaum nach den Festtagen loswird. So kann man auch die Sammelstelle des Entsorgungsunternehmens AVR in Hirschberg ansteuern, um den Baum selbst wegzubringen. Oder noch um einiges einfacher: den kleingeschnittenen Baum gleich in der eigenen Biotonne entsorgen. pj

