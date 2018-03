Samuel im Doppelpack

Anzeige

Zu einer Konzertlesung kommen der Songwriter Samuel Harfst mit Band und der Schauspieler Samuel Koch am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr in die Martinsschule. Ermöglicht wird der Auftritt durch eine Kooperation von evangelischer Kirchengemeinde Ladenburg, der Martinsschule, und dem evangelische Kirchenbezirk Ladenburg/Weinheim.

Sieben Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei „Wetten, dass ..?!“ verunglückte. Sieben Jahre, von denen er sagt: „Hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich so lange fast vollständig gelähmt verbringen muss, ich wäre durchgedreht.“ Er liest aus seinem Buch „Rolle vorwärts“.

Harfst präsentiert Lieder aus seinem neuen Album. Er ist ein Straßenmusiker, der es ins Vorprogramm von Whitney Houston schaffte. Karten unter http://www.samuelharfst.de/konzertlesung“, www.samuelharfst.de/konzertlesung. In Ladenburg Vorverkauf im Pfarramt und bei „seitenweise“ Bücher am Markt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. red