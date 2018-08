Sara reißt Publikum sofort mit

Was macht ein Gitarrist und Sänger wie Roberto Moreno, wenn seine langjährige Bühnenpartnerin Maria Mercedes Sañudo plötzlich dringend nach Spanien muss? Er fragt verzweifelt in der Verwandtschaft nach. Denn eine „Spanische Nacht“ ohne Tanz, das wäre doch nur die halbe Sangria.

Zum Glück ist Sara Garcia Moreno aus Madrid zurzeit bei ihrer Tante Antonia in Weinheim zu Gast, um Deutsch zu lernen und so ihre berufliche Chancen zu verbessern. „Mir fiel ein Stein vom Herzen, als sie zusagte, und sie macht das ganz super“, sagt Moreno erleichtert in einer Verschnaufpause beim jüngsten „Mondscheinlabyrinth“ auf dem Hegehof in Ladenburg.

Mehrere hundert Besucher sind ebenso begeistert von Saras Auftritten. Die Spanierin weiß ihr Publikum mit einer Mischung aus südspanischer Tradition und Disco-Formationstänzen zu Latino-Popklängen auf Anhieb mitzureißen: Vor der Bühne tanzen von Minute zu Minute mehr Fans mit.

„Toll, dass die Leute so mitmachen, das macht es für mich leichter“, freut sich die 30-jährige Rechtsanwältin aus Madrid. Ihre Familie stammt jedoch aus dem südspanischen Andalusien. Dort schlägt das Herz des Flamencos. „Ich tanze, seit ich vier war“, sagt sie. Muss die bewährte Mercedes nun ihre Konkurrenz fürchten? „Nein, sie hat es im Blut“, wehrt die sympathische Sara fast erschrocken ab.

Jo Gregor am Saxofon

Neben ihr steht diesmal auch der Mannheimer Saxofonist Jo Gregor mit auf der Bühne. Der Chef der „Bigband im Quadrat“, die am 29. September wieder beim „Blumenpeter“-Fest in Mannheim aufspielt, sorgt gekonnt für eine weitere Klangfarbe. Oliver Elvira Gutierrez aus Neckarau bedient die Sitztrommel Cajon. Alle zusammen sorgen für eine rhythmische Mischung aus spanischen und italienischen Schlagern, Folklore- sowie Latin-Popsongs, die wie für solche Sommernächte gemacht erscheint. Jedenfalls könnte die Stimmung kaum besser sein. Die Begeisterung wächst noch, als Roberto und Sara singend und tanzend durch die dicht besetzten Tischreihen ziehen und selbst das Publikum auf den Plätzen fernab der Bühne einbeziehen.

„Das ist sehr gut, 100 Prozent spitze“, jubelt Carmela aus Frankenthal. Die aus Italien stammende Frau gehört zu einer großen Gruppe von treuen Roberto Moreno-Fans aus der ganzen Umgebung, die Salsa, Flamenco- und artverwandte Formationstänze aus dem Effeff beherrschen. Auch Schüler von Mercedes Sañudo, die seit über 20 Jahren an der Weinheimer Volkshochschule Tanzkurse gibt, sind wieder gekommen, um das Erlernte „live“ anzuwenden.

Roberto Moreno strahlt angesichts der gelösten Atmosphäre. „Für mich fängt hier immer der Sommer an“, sagt der Mann aus Obertshausen bei Offenbach, der vor über 30 Jahren mit seiner Gitarre aus Barcelona zunächst nach Mannheim kam und heute von der Musik leben kann. Auch Gastgeber Dieter Hege kann an diesem Abend die für Landwirte katastrophale Dürre für einige Augenblicke vergessen und sagt: „Ich bin momentan absolut zufrieden.“

