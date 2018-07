Satirische Karten aus der Zeit vor 1914

Anzeige

Zur Ausstellung „Satirische Karten und Karikaturen - Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs“ lädt das Kreisarchiv am Freitag, 13. Juli, um 19 Uhr in seine Räume in der Trajanstraße 66 ein. Die Zeit zwischen 1870 und 1914 war in Europa geprägt von großen politischen Spannungen, die letztlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) führten. Die Ausstellung zeigt Werke, die diese bewegte politische Zeit auf originelle, ja bissig-humorvolle Weise thematisieren.

Landrat Stefan Dallinger wird die Ausstellung eröffnen und Maria Brandozzi, Präsidentin der „Associazione culturale Giovane Europa“, übernimmt die Einführung. red