Sauer wird Bezirksmeister

Im Schwitzkasten von Patrick Sauer will man nicht stecken: Zu muskulös wirken seine Oberarme. Der Gegner des Cheftrainers der Ladenburger Ringer hat sich das sicher auch anders vorgestellt. Doch musste sich der Hemsbacher im roten Trikot vorzeitig geschlagen geben. Und ebenso erging es den beiden anderen Kontrahenten von Sauer am Samstag in der Ladenburger Lodengauhalle. Mit drei Siegen holte sich der frischgebackene Oberligameister den Titel des diesjährigen Bezirksmeisters in der Klasse bis 130 Kilogramm Kampfgewicht.

Das ist in den Augen von Herbert Maier ein gutes Vorzeichen sowohl für die kommende Regionalligasaison, die im Herbst startet, als auch für die Landestitelkämpfe in wenigen Wochen. „Wir sind sehr zufrieden“, strahlt der Abteilungsleiter der Ringer im gastgebenden Athletik-Sportverein (ASV). Zumal zwei weitere Ligaringer siegreich sind.

„In der Regionalliga als zweithöchster Klasse in Deutschland startet die komplette Meistermannschaft 2018 mit nur zwei Neuzugängen“, sagt Maier. Gegen Schriesheim und Viernheim werde man statt in der städtischen Turnhalle in der größeren Lobdengauhalle antreten. Was die Zahl von nur 130 Teilnehmern an den Bezirksmeisterschaften betrifft, zeigt sich Maier großzügig: „Das passt schon.“

Gute Nachwuchsarbeit beim ASV

Noch mehr Siege und Titel für den ASV gab es in den Jugendklassen. „Dieser Verein macht gute Nachwuchsarbeit“, weiß Willi Ullrich als Geschäftsführer des nordbadischen Ringerverbands und fügt erklärend hinzu: „Wir bräuchten überall mehr solcher Ehrenamtlichen, wie sie der ASV hat.“ Verbandsweit sieht er zudem das Problem, dass junge Ringer mit etwa 14 der Sportart den Rücken kehren. Die Disziplin, die der Kampfsport abverlange, werde in der Wohlstandsgesellschaft immer seltener aufgebracht. Und: „Der Verein ist oft keine Heimat mehr.“

Dass Ladenburg kein Nachwuchsproblem hat, liegt auch an der Zusammenarbeit im Schülerbereich mit dem AC Rohrbach. Alexander Hörner ist an beiden Orten Kindertrainer. Außerdem integriert der ASV erfolgreich Jungen aus Flüchtlingsfamilien. „Er hat durch das Ringen Selbstsicherheit gewonnen“, sagt Rainer Raquet vom Arbeitskreis Flüchtlinge und Hilfsbedürftige beispielsweise über Ajub Nudaev. Der Neunjährige wird ebenso Zweiter seiner Klasse wie der jüngere Dalberg-Grundschüler Toni Frei. Ladenburg gewinnt mit 19 Startern am Ende die Vereinswertung in zwei Jugendklassen, wird bei D- und B-Jugend Zweiter und bei den Männern Dritter.

Erste Plätze im Trikot der Gastgeber holen Andras Tamas, Alexander Riefling, Patrick Sauer (Männer), Wseslav Alexander Hörner, Ismail Sebyev, Adrian Alexander Popow, Yahya Sebyev, Edwin Schreiber, Danjal Elembaev, Nikita Eliseev, Mohammed Isaev (Jugend). Jeweils Zweiter wurden die Ladenburger Nachwuchs-Asse Toni Frei, Ajub Nudaev, Minkal Isaev. Dritte Plätze belegten Fiyas Rottler, Robert Gleim und Maxim Isekeev.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019