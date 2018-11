Schärfere Regeln schrecken Sportler ab

Der jüngste Teilnehmer ist erst sechs und heißt Jonas Tasch. Der älteste zählt 87 Jahre und war nicht nur sportlich, sondern erneut auch als Prüfer aktiv: Gerhard Nied nahm zum 45. Mal das Sportabzeichen in Ladenburg entgegen, während Grundschüler Jonas mit Gold seinen Einstand gab. „Es war gar nicht anstrengend“, sagte der Junge im Interview mit dem Reporter dieser Zeitung. Das Laufen fand Jonas am besten unter allen fünf Disziplinen seiner Altersklasse, wozu Schwimmen, Dauerlauf, Sprint, Standweitsprung und Weitsprung zählten.

„Mir hat eigentlich alles gefallen“, berichtet Luisa, die ältere Schwester von Jonas. Insgesamt dürfen diesmal unter allen 130 Absolventen 78 Jugendliche stolz auf die höchste Auszeichnung im Breitensport sein, die seit 1958 als staatlich anerkanntes Ehrenzeichen je nach erreichter Punktzahl in Gold. Silber und Bronze vergeben wird. 19 Kinder hatten die Prüfungen bei den Bundesjugendspielen an der Astrid-Lindgren-Schule bestanden und waren dort bereits ausgezeichnet worden. Auch beim Sommercamp der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) war dies wieder möglich, was 45 Mädchen und Jungen in Anspruch genommen hatten. Deshalb erschien neben den Erwachsenen nur noch ein gutes Dutzend Nachwuchssportler beim Termin im Domhofsaal.

Was bedeutet es dem 87-jährigen Nied, immer noch Jahr für Jahr das Sportabzeichen in den Disziplinen Schwimmen, Standweitsprung und Seilspringen abzulegen? „Damit zeige ich mir, dass ich noch einigermaßen was kann.“ Seit 1984 gehört der frühere Telekom-Ingenieur auch zu den örtlichen Prüfern. Der Vorgänger des heutigen Koordinators Kurt W. Zepf hatte damals die Organisation vom legendären Alfons Sparn übernommen. Weitere Prüfer sind Petra Klodt, Elke Albrecht, Dieter Brodehl, Herbert Felbek, Marion Baumann, Heinz Köhler, Gerhard Nied, Lutz Schäfer, Beate Salinger und Ben Ladjouan.

Als Teilnehmer wurde Nied nur vom jüngeren Dieter Niefnecker (Jahrgang 1947) übertroffen, der sich bei seinem 54. Mal wieder Gold abholte. Beste Frau, erneut mit Gold ausgezeichnet: Gerhild Lange (35. Abzeichen). Doch bereitet den örtlichen Organisatoren die Gesamtteilnehmerzahl Sorgen: Waren 2012 noch 170 Prüflinge erfolgreich, sank die Zahl der Bewerber nach einer Verschärfung der Regeln ab 2013 auf rund 130. „Wir bedauern das sehr, aber damit müssen wir leben“, sagte Zepf vom Ortsausschuss für Leibesübungen (OAL), dem Dachverband aller Sportvereine in der Römerstadt. „Offenbar“, so Zepf, „waren bei dieser Reform, die nun viele abschreckt, Leute am Werk, die selbst nie ein Sportabzeichen erworben haben.“ Zepf nahm die Ehrungen im Namen des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), des badischen Sport-Bunds und des Sportkreises Mannheim vor. Er dankte Prüferkollegen, Stadt Ladenburg und Firma Jungbunzlauer, dem Sponsoren der Aktion. pj

