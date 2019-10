Schau zeigt wirtschaftlichenWandel

Die Räume des Stadtarchivs haben für die Eröffnung nicht ausgereicht. Die Besucher, die als letztes gekommen waren, standen im Foyer, weil drinnen kein Platz mehr war. Rund 80 Besucher zählte die Veranstaltung. Das überraschte auch den Stadtarchivar Oliver Gülck: „So viele Besucher hatten wir noch nie bei einer Eröffnung“, sagte er zufrieden im Anschluss an die Ausstellung.

Der große Besucherandrang mag vielleicht auch an dem Thema gelegen haben. Die in Zusammenarbeit mit dem Haimatbund entstandene Ausstellung zur Ladenburger Wirtschaftsgeschichte hat möglicherweise bei vielen Zuschauern noch einen persönlichen Hintergrund. Denn viele Zuschauer selbst oder ihre Vorfahren haben in einem der Betriebe gearbeitet oder tun es immer noch.

Industrielle Betriebe unterliegen einem steten Wandel, wie Gülck in seinem Vortrag sagte und damit auch auf den erweiterten Titel der Ausstellung verwies: „Wirtschaft im Wandel – Ausstellung zur Ladenburger Wirtschaftsgeschichte.“ Das Stahlbauunternehmen Oswald Markwardt steht für diesen Wandel, oder auch der Weggang von Reckitt Benckiser im Jahre 2016: Die Lebensdauer „schwankte zwischen wenigen Jahren und vielen Jahrzehnten.“

Dabei war schon der Beginn der Industrialisierung ein Wandel, wie Gülck weiter ausführte, ein Wandel von der Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben hin zu einem Industriebetrieb. Aber mit fließendem Wasser und Elektrizität war der industrielle Aufschwung auch in Ladenburg nicht mehr aufzuhalten, trotz des anfänglichen Widerstands aus Kreisen der Landwirtschaft.

Technischer Fortschritt

Bürgermeister Stefan Schmutz und die erste Vorsitzende des Heimatbundes, Carola Schumann, erinnerten in ihren Reden ebenfalls an die Bedeutung der Industrie in Ladenburg und den damit einhergehenden Wandel. Es fielen Namen, die heute nur noch Geschichtsbüchern zu finden sind – oder aber in der aktuellen Ausstellungen zur Wirtschaftsgeschichte: das Ladenburger Elektrizitätswerk, Carl Benz und Söhne, die Chemische Fabrik, das Eisenwerk Germania, die Wäschefabrik Lenel, Bensinger & Co, die Hutfabrik Abel oder die Maschinenfabrik der Gebrüder Hemmer. An dem Betrieb der Verbandsabdeckerei, die sich einst in Ladenburg befand, lasse sich auch zeigen, dass technischer Fortschritt viele Betriebe überhole, auch das könne man in Ladenburgs Industriegeschichte dokumentieren.

Die Ausstellung bringt viele vergangene Ladenburger Industriebetriebe wieder zurück ins Gedächtnis. Doch – auch darauf weist Gülck hin – sind viele Fragen noch unbeantwortet. Dazu gehören Fragen nach der Anzahl von Mitarbeitern oder Produktionszahlen. „Firmenquantitäten“, wie Gülck sie nennt, sind schwer zu fassen und somit nicht vollständig. Da können ihm ehemalige Mitarbeiter helfen, wie er im Ausblick formulierte. Denn die aktuelle Ausstellung bezeichnete er in seiner Rede als einen „soliden Startpunkt“. Zukünftige Heimatforschung und weitere Ausstellungen könnten darauf aufbauen.

