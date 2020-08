Schauspielerin Rebecca Junghans spielt in Ladenburg

Rebecca Junghans gibt bald ein Gastspiel in ihrer alten Heimatstadt Ladenburg. Seit acht Jahren lebt sie bereits in Hamburg. Das Schauspielstudium hat sie nach dem Abitur in die Hansestadt gebracht. „Ich könnte mir kaum einen schöneren Wohnsitz wünschen“, schreibt die ausgebildete Aktrice im Interview per E-Mail. Allerdings aus Kiel an der Ostsee. Denn dort gibt sie gerade mit

...