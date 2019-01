Scherenschleiferin erregt Verdacht

Als Scherenschleiferin entpuppt hat sich eine Frau, die der Polizei in Ladenburg als verdächtig gemeldet worden war. Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Anruferin am Dienstagmittag die Frau gemeldet. Diese soll mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Eponastraße unterwegs gewesen sein und einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Mehrere Streifen fahndeten daraufhin im Bereich der Ladenburger Schulen und der nahegelegenen Kindergärten nach der verdächtigen Person, die im weiteren Tagesverlauf jedoch nicht angetroffen wurde. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu gestern mitteilte, ergaben Befragungen von Nachbarn schließlich, dass im genannten Bereich eine Scherenschleiferin von Tür zu Tür gegangen war und ihre Dienstleistung angeboten hatte. „Bei den gemeldeten spitzen Gegenstand dürfte es sich somit um ihre mitgeführten Exponate gehandelt haben“, schlussfolgert die Polizei. Die Person selbst sei allerdings nicht ermittelt worden. agö

