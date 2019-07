Schild für einen besonderen Ort

Es muss ein schlichtes, zweckmäßiges Gebäude gewesen sein; ein gedrungener, nahezu quadratischer Turm von 13 mal 14 Metern Grundfläche erhob sich neben einem niedrigeren, von Zinnen gekrönten Anbau. Der spätantike Burgus erscheint wie ein Mittelding aus Festung und Kornspeicher, weshalb heute vermutet wird, dass die Einwohner hier Tribute an die Römer entrichten mussten.

Bis heute sieht man noch Überreste der südwestlichen Gebäude-Ecke, unregelmäßig geformtes Sandsteinmauerwerk an der Einfahrt zur Rathaus-Tiefgarage.

Abschied von alten Bildern

„Wir sind hier an einem besonderen Ort“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz: „Er kommt unscheinbar daher, hat aber eine große, stadtgeschichtliche Bedeutung.“

Auf die macht seit letzter Woche ein Schild aufmerksam, das nun vor seiner offiziellen Einweihung noch einmal verhüllt wird. „Wir haben lange darauf gewartet“, fährt Schmutz fort und erinnert daran, dass an derselben Stelle früher bereits eine Tafel hing, an der jedoch „der Zahn der Zeit“ genagt habe.

Das Nachfolgemodell ist nun zugleich Spiegel der neuesten Forschungen, weiß Andreas Hensen. „Wir verabschieden uns von alten Bildern“, betont der Leiter des Lobdengau-Museums und meint damit die Arbeit des Archäologen Robert Prien, der die Ausgrabungen von 1979, wie er sagt, „vor zwei Jahren noch einmal ausgrub“.

Heißt: er nahm die Fundstücke von damals erneut unter die Lupe, ebenso die gezeichneten Rekonstruktionen, die sein Vorgänger Berndmark Heukemes vor 40 Jahren anfertigte.

Dessen Annahme, dass der Burgus als U-förmige, sich zum Fluss hin öffnende Festung angelegt war, stütze sich eher auf vergleichbare Anlagen im weiteren Umkreis, sagt Prien. Er ist nicht überzeugt, dass das Gebäude direkt am Fluss lag und zweifelt auch daran, dass es einen Schiffsanleger besaß: „Wir wissen nicht, wo der Neckar damals geflossen ist.“

Also kein Neckar, keine Brücke, kein Hafen und keine Türmchen am Burgus – es ist insgesamt eine schlichte Rekonstruktion geworden, ein verputzter, einfacher Bau, im unteren Bereich ohne Fenster.

„Da ist nur visualisiert, was da ist“, fasst er die Arbeitsgrundlage von Jürgen Süß zusammen, dessen Unternehmen MediaCultura die Grafik für die Infotafel anfertigte.

Unveröffentlichtes Material

Bemerkenswert ist der historische Kontext, der da als Kulisse in das Bild einfließt: Im Hintergrund sieht man die Ruinen des römischen Forums. Das erlebte seine Blüte etwa im zweiten Jahrhundert und dürfte, da sind sich die Fachleute sicher, zu Zeiten des Kaisers Valentinian I. bereits in Trümmern gelegen sein.

Über den Herrscher und seine möglichen Besuche im Burgus gibt es noch einiges zu lesen im Textteil, während unten die „Macher“ hinter der Aktion aufgelistet sind. Zu ihnen gehört das Heidelberg Center for Cultural Heritage als Partner der Stadt, das bei der Schild-Einweihung von seinem Geschäftsführer Christian Witschel vertreten wird.

Eine Ausstellung, „Große Welten, kleine Welten“, ging aus der Kooperation hervor, eine Fachtagung und begleitende Forschungen.

Nun soll es bald noch eine Publikation zur neuen Rekonstruktion des Burgus geben. Und auch eine Würdigung seiner Bedeutung, auf die Hensen noch einmal hinweist: „Die Reste aus dem vierten Jahrhundert sind die am besten erhaltenen Gebäudeteile in der Römerstadt.“

Ladenburger und Touristen können beim Lesen mehr darüber erfahren und dabei auf derzeit auf noch nicht veröffentlichtes Material zurückgreifen. Hensen sieht das allerdings nüchtern: „Der Forschungsstand wird permanent revidiert. Und wer weiß schon, was man in 40 Jahren für Erkenntnisse hat?“ Schon etwas früher ist die nächste Beschilderung dran: Auf der Rückseite der Mauer bald noch ein weiterer Hinweis zu finden sein. Hier sind die Steine in einem Fischgrät-Muster verlegt – eine Technik, die typisch ist für Gebäude aus der Römerzeit.

