Schirme sehr begehrt

Der erst vor wenigen Wochen eingeführte Ladenburger Einkaufsgutschein hat zwar noch keinen eigenen Namen. Doch dafür ist das inzwischen von 36 Einzelhändlern mit Unterstützung der Stadt getragene Kampagne der örtlichen Agentur „Contiago“ vielversprechend angelaufen: „Mehr als 650 Gutscheine im Wert von jeweils zehn Euro sind bereits im Umlauf“, sagte Nicole Hoffmann, die Referentin des Bürgermeisters, strahlend am Stand der Stadt auf dem Weihnachtsmarkt.

In dieser Bude stand am dritten Adventswochenende auch ein Behälter bereit, um weitere originelle Namensvorschläge für die Einkaufsgutscheine aufzunehmen. Außerdem präsentierten Hoffmann sowie Beate Glowinski und Claudia Döhner von der Stabsstelle Stadtmarketing an zweieinhalb Tagen Geschenkideen für alle Altersgruppen unter dem Motto „Ladenburg zum Mitnehmen“. Einige stellt die Schülerfirma der Merian-Realschule her, darunter Kühlschrankmagneten und Jupiter-Giganten-Säulen im Kleinen. Am regnerischen dritten Advent gingen Taschenschirme mit Ladenburg-Motiven besonders gut. Außerdem: Das comichafte Wimmelbild des Grafikers Hannes Mercker voller charakteristischer Örtlichkeiten und Szenen in allen erdenklichen Varianten, auch als Buch.

Beliebt waren die damit versehenen Becher zum Kaffeemitnehmen aus Porzellan. „Sie sind klimaneutral produziert“, erklärte Hoffmann und zeigte sich insgesamt „sehr zufrieden“ mit der Resonanz auf den ersten „Stadtstand“ bei der 46. Auflage des Budendorfs auf dem Marktplatz. Außerdem weiterhin im Rathaussortiment unter anderem erhältlich: Poster, Einkaufschips, Fahrradtaschen und Kerzen. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019