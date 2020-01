Schlitten aus 100 Jahren stehen zwischen Oldtimern

Mit dem „Eiskanal von Ladenburg“ und damit einem echten Winterthema lockt Winfried A. Seidel Sport- und Technikfreunde in sein Automuseum Dr. Carl Benz an der Ilvesheimer Straße: Die Faszination des Bobsports wird in einer Sonderausstellung greifbar, die noch bis 5. April zu sehen ist. Bei der Vorabschau für Presse und rund 50 geladene Gäste erinnert Seidel an das „Nachkriegswintermärchen“ von Oslo, als die deutsche Bob-Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1952 mit Anderl Ostler am Steuer im Zweier- und Vierer Gold holte.

Sportart athletischer geworden

„Von da an hat mich Bobsport fasziniert“, sagt Seidel und begründet dies so: „Ein Schlitten ohne PS und nur mit möglichst schweren Männern drin, die damals noch für Tempo sorgten.“ Freilich sei die Sportart inzwischen wesentlich athletischer und technischer geworden. Lange Zeit hatte Seidel keine Idee, wie man an einen solchen neuzeitlichen Schlitten kommen könnte. Doch dann stellte Fotografin Petra Arnold den Kontakt zu einem gewissen Peter Hinz in Hammelbach im Odenwald her. Und nach einem Besuch in der Werkstatt und beim historischen Gasthaus „Zum Ochsen“, das die Frau von Hinz betreibt, ging alles ganz schnell: Seidel bekam seine Ausstellungsstücke. Denn Hinz, Juniorenweltmeister von 1988 und 1989 im Bobsport sowie seit 2019 sogar Trainer des japanischen Nationalteams, stellte unter anderem drei seiner Wintersportgeräte zur Verfügung.

Zwar kann der Hammelbacher Bob-Held Hinz Senior nicht persönlich zur inoffiziellen Eröffnung nach Ladenburg kommen, weil er am Wochenende das Nippon-Team beim Welt-Cup in Innsbruck betreut. Doch dafür schickt Hinz seinen 18-jährigen Sohn Aaron vorbei, der als Bobfahrer möglichst einmal in die Fußstapfen des Vaters treten will: „Eine Achterbahnfahrt ist nichts dagegen, und wer unten ankommt, hat mehr blaue Flecken, als er zählen kann, aber ein breites Grinsen auf dem Gesicht“, berichtet Hinz Junior mit leuchtenden Augen im Interview, wie sich die Schussfahrt in so einem Sportgerät anfühlt. Am meisten spüre man es im Nacken. Das liege an den enormen physikalischen Kräften, die auf den im engen und gewundenen Eiskanal herabschießenden Bob einwirkten.

Ganz klar: Der junge Hinz ist an diesem Abend ein gefragter Gesprächspartner. „Das weckt Interesse: Die Leute sind alle begeistert“, freut sich Darin Harvey vom Förderverein des Automuseums. Das Team um den Vorsitzenden Michael Reul serviert Glühwein und Würste. Gestärkt begeben sich die Gäste, darunter Heimatbund-Chefin Carola Schuhmann und Stadtarchivar Oliver Gülck, auf die Zeitreise: Sie beginnt mit einem der ältesten noch erhaltenen Schlitten aus Stahl, der um 1905 von Carl Benzing im thüringischen Friedrichroda erbaut wurde, und endet mit dem Hightech-Gerät der japanischen Nationalmannschaft aus dem Jahr 2017.

Außerdem präsentiert Seidel einen Weltmeister- und Olympia-Bob des Schweizer Rekordpiloten Fritz Feierabend, der von 1933 bis 1955 international führend war. Öffnungszeiten: Mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr (Gruppen nach Vereinbarung).

