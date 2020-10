Schlusspunkt nach mehr als vier Jahren

„Ladenburg – gut finden“: So wortspielerisch lautete eine informative Initiative des ehrenamtlichen Arbeitskreises (AK) Stadtmarketing, die die Aktiven nun aber beendet haben. Dabei habe die Idee funktioniert: Anhand von kleinen Visitenkarten konnten sich Ladenburgbesucher auch ohne Smartphone und App liebenswert altmodisch darüber informieren, wo man gut essen kann, welche Sehenswürdigkeiten zu bestaunen sind, welche Veranstaltungen es in Ladenburg gibt und wo man noch ein Souvenir oder Geschenk bekommt.

Es ging darum, die Stadt ebenso kennen wie mögen zu lernen, also gut zu finden und Gutes aufzufinden. Dazu gab es an zehn Stellen in der Stadt Ständer mit 42 Kärtchen von Restaurants, Museen, Hotels und Vertretern des Einzelhandels sowie der Stadtverwaltung. „Die Aktion wurde von den Gästen gut angenommen“, zog AK-Sprecher Helmut Isenbart mit Ulrike Karg als Initiatorin und Organisatorin der Aktion zum Abschluss nach mehr als vier Jahren Bilanz. Die AK-Mitglieder hätten in all der Zeit fleißig Kärtchen nachbestellt und dafür gesorgt, dass die Tafeln immer gut bestückt und aktuell gewesen seien. „Zwar wird der Abschluss von vielen Firmen bedauert, aber wir wollten nun doch einen offiziellen Schlusspunkt setzen, denn das neue Kommunale Haushaltsrecht lässt eine Fortführung beziehungsweise Abrechnung in der bisherigen Form nicht zu“, erklären die AK-Verantwortlichen.

In lockerer Runde

„Eine Nachfolgelösung wurde nicht gefunden, vielleicht aber auch nicht gesucht, und die Kommunikation mit der Stadtverwaltung ist schon vor Corona schwierig geworden“, schreibt Karg per Mail auf Anfrage dieser Redaktion. Wie die AK-Zukunft aussehe, sei „nicht so einfach zu beantworten“, teilt Karg ferner mit. Man treffe sich inzwischen als lockerer Kreis. „In den Dachverband mit Abteilungen für alle früheren Arbeitskreise der ZukunftswerkStadt wollten wir nicht eintreten, da uns ein Verein zu bürokratisch und formell erscheint“, erklärt Karg.

