Schmuck, Silber und Handy weg

Silberbesteck, ein Mobiltelefon und historischen Schmuck haben Unbekannte am Sonntag aus einem Haus in Ladenburg gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Einbruch Sonntag in der Zeit zwischen 14.15 und 19.15 Uhr. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt in der Valentinianstraße und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse aller Etagen. Der Gesamtwert der Beute ist noch offen. Auch Angaben zum Schaden an dem aufgewuchteten Fenster sind laut Polizei derzeit nicht möglich. Sie bittet Zeugen, sich mit dem Revier Ladenburg, Telefon 06203/9 30 50, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174 44 44, in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.02.2019