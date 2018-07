Schmutz: „Dieses Engagement sucht seinesgleichen“

Anzeige

30 000 Euro zusammengetragen

„Dieses Engagement sucht seinesgleichen“, stellte Bürgermeister Stefan Schmutz gestern fest. Habe die Initiative doch rund 30 000 Euro an Spenden zusammengetragen. Zum Vergleich: Soviel stehe der Stadt jährlich für alle Spielplätze zur Verfügung. Der städtische Anteil für dieses Projekt belaufe sich auf 10 000 Euro, allerdings zuzüglich der Leistungen des Bauhofs, dessen Mitarbeiter spontanen Applaus hörte. Zusammen mit Mädchen und Jungen aus dem Viertel und aus dem städtischen „Haus des Kindes“ durchschnitt Schmutz zur symbolischen Einweihung ein rotes Band.

Einen Eismann, der zur Feier des Tages gratis kühle Köstlichkeiten ausgab, hatte Schmutz engagiert. Edeka- und DM-Markt stifteten Getränke. Schmutz würdigte die Leistungen weiterer Unterstützer, allen voran Manfred Fuchs (Fuchs Petrolub), der mit Benefizveranstaltungen in der Galerie Linde Hollinger über 13 000 Euro beigesteuert habe, sowie die Stiftung der Sparkasse Rhein-Neckar Nord (2000 Euro), MVV Energie, ICL Germany Ladenburg, BK Giulini, Baumschule Huben (Begrünung), REL Ladenburg/Hockenheim, Gärtner Dienstleistungen Meisterbetrieb, Installationsservice Manfred Maier, Galenus Apotheke Zechner, Dieter Keller. Der Kunst-Leistungskurs am Carl-Benz-Gymnasium wird bald den Zaun am Platz noch mit einem „Türme der Welt“-Kunstwerk verzieren.

