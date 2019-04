Schmutz erneut Vater

Der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz ist zum zweiten Mal Vater geworden. Wie die Stadtverwaltung gestern der Presse mitteilte, hat Ehefrau Katja Krauser bereits am Mittwoch, 17. April, Sohn Tim zur Welt gebracht. „Kind und Mutter sind wohlauf, und die Familie freut sich auf eine gemeinsame Zeit in den kommenden Wochen“, heißt es. Zur Familie gehört auch die anderthalbjährige Tochter Anna.

Aufgrund dieser familiären Situation habe Schmutz seine „Wochenarbeitszeit stark eingeschränkt und wird in den nächsten zwei Wochen bis einschließlich Sonntag, 12. Mai, nur sehr wenige öffentliche Termine wahrnehmen“, so Nicole Hoffmann, die persönliche Referentin von Schmutz. Außerdem verschiebe sich die Bürgersprechstunde auf Donnerstag, 16. Mai, von 16 bis 18 Uhr. Die Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 8. Mai, übernehme Bürgermeisterstellvertreter Bernd Garbaczok. pj

