Schmutz: „Keine Unterkunft exklusiv für Flüchtlinge“

„Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum.“ Dies hat Bürgermeister Stefan Schmutz gestern im Gespräch mit dem „MM“ festgestellt. Folglich sei es auch Ziel der Stadt „dafür Flächen vorzuhalten“. In diesem Licht ist der Änderungsentwurf für den Bebauungsplan „Bellengärten“ zu sehen, der den Gemeinderat am Mittwochabend bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich passierte. Damit könnte nach Abschluss des Planungsverfahrens auf der bisherigen Grünfläche neben der Tankstelle an der Schriesheimer Straße ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten entstehen, das einschließlich Satteldach 14 Meter hoch wäre.

Zum Hintergrund: Momentan sind Flüchtlinge im Haus Nummer 32 untergebracht. Der Anbau an die Autohauswerkstatt ist jedoch als Betriebsgebäude ausgewiesen. Um genau an dessen Stelle sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan für das städtische Grundstück angepasst werden. Dieses Verfahren läuft gerade. „Wann wir dort baulich aktiv werden und wer dann in das kommunale Gebäude einzieht, ist heute noch völlig offen“, erklärt Schmutz auf Nachfrage und betont: „Wir wollen keine Unterkunft, die exklusiv für Flüchtlinge ist.“

Wie der Planer von Modus-Consult (Karlsruhe) in der Sitzung unter anderem ausführte, sollen vorhandene Bäume auf der Freifläche am Nordrand des benachbarten Reinhold-Schulz-Waldparks erhalten bleiben. Sein Entwurf hatte zuvor im Technischen Ausschuss des Gemeinderats bereits Zustimmung gefunden.

„Maximal 40 Prozent der Fläche werden überbaut“, betonte der externe Planer. „Da wird außer dazugehörigen Parkplätzen nichts zusätzlich entstehen“, versicherte Schmutz. Dass eine solche Nachverdichtung immer sinnvoll sie, fand Carola Schuhmann (CDU). Sie fragte, ob man an dieser Stelle auch eine Kinderbetreuungsstätte unterbringen könne. „Das ginge schon, aber der Bedarf dafür entsteht erstmal an anderer Stelle in der Stadt“, sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier mit Blick auf die Neubaugebiete Nordstadt-Kurzgewann, Martinshöfe und beiderseits entlang der Benzstraße. Die SPD-Fraktion war geteilter Meinung: „Wir sehen die Notwendigkeit der Unterbringung von bedürftigen Personen und Flüchtlingen, aber die Mehrheit von uns findet: nicht an dieser Stelle, wo andere Nutzungen wünschenswert wären“, sagte Steffen Salinger. Man wolle „nicht diese Verdichtung mit dieser Art der Nutzung“.

„Gelungene Abwägung“

Dagegen sah FDP-Einzelstadtrat Wolfgang Luppe die „Abwägung zwischen dem Bedarf nach Wohnraum für Bedürftige und der Ästhetik als Parkeingang“ als gelungen an. Auch die Freien Wähler stimmten zu. Max Keller (Grüne) scheiterte mit dem Antrag, „dass die optische Durchsicht zum Park möglichst groß ausfallen soll“. Dem hielt CDU-Sprecher Karl-Martin Hoffmann entgegen: „Warum sollten wir uns selbst so einschränken bei der Nutzung?“

