Schmutz: „Sie sind ein Mann der Tat“

Stadtrat Meinhard Georg (CDU) hat seinen Sitz im Gemeinderat der Stadt Ladenburg nach 14 Jahren aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Um den 74-Jährigen zu verabschieden, trug Bürgermeister Stefan Schmutz (SPD) die Amtskette, als er ans Rednerpult trat. „Sie sind ein Mann der Tat“, sagte Schmutz angesichts vieler weiterer Ehrenämter des aus dem Saarland stammenden Zahnarztes im Ruhestand. Zuvor hatte Schmutz zahlreiche Projekte genannt, an denen Georg allein seit 2004 mitgewirkt habe.

Beispielsweise habe sich Georg maßgeblich für das Blindentastmodell der Altstadt eingesetzt, das 2017 auf dem Carl-Benz-Platz eingeweiht wurde. „Es erfreut sich großer Beliebtheit“, sagte Schmutz. Er würdigte Georgs umgängliche Art und die Vielfalt seiner ehrenamtlichen Aktivitäten zum Erhalt des kulturellen Erbes der Stadt. So habe sich das Mitglied der Ladenburg-Kommission als langjähriger Vorsitzender des Geschichtsvereins Heimatbund engagiert. Der frühere Chef des evangelisch-altkatholischen Krankenpflegevereins gelte als Mitgründer der ökumenischen Sozialstation Unterer Neckar.

„Daneben haben Sie Beruf und Familie unter einen Hut gebracht“, sagte Schmutz und bedachte Georgs Ehefrau Irmfriede, die Blumen bekam, ebenso mit Dank. „Du hast sehr viel Herzblut für Ladenburg eingebracht“, bekräftigte Fraktionsvorsitzende Carola Schuhmann und dankte Georg für die harmonische Zusammenarbeit. „Vorzeitig aus dem Amt auszuscheiden, fällt mir schwer“, sagte Georg in einer anekdotenreichen Rede, doch ließen ihm gesundheitliche Probleme nach einem Sturz im vergangenen November keine Wahl. So empfinde er „Wehmut, aber auch eine gewisse Befreiung.“ Georgs Platz am Ratstisch übernimmt der Ladenburger Taxiunternehmer Pasquale Saponara (63). pj

