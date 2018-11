Schmutz verpflichtet Saponara

Bürgermeister Schmutz (r.) verpflichtet Stadtrat Pasquale Saponara. © jaschke

Mit dem 63-jährigen Pasquale Saponara hat ein örtlicher Taxi-Unternehmer am Ladenburger Ratstisch Platz genommen. Zuvor stellte der Gemeinderat am Mittwochabend im Domhofsaal einstimmig fest, dass keine Hinderungsgründe vorliegen. Saponara, der im wachsenden Stadtteil West wohnt, rückte gemäß seinem Stimmenanteil bei der Kommunalwahl 2014 für Meinhard Georg nach. Dieser hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen abgegeben (wir berichteten).

Bevor Bürgermeister Stefan Schmutz den neuen Stadtrat verpflichtete, stellte er die große Verantwortung heraus, die dieses Ehrenamt für jeden mit sich bringe. So entscheide man als Stadtrat, nur an sein Gewissen und gesetzmäßiges Handeln gebunden, über zahlreiche Anliegen mit, die die Bürger mitbeträfen. Die Aufgabenfülle bringe viel Arbeit mit sich. Schließlich fallen neben den monatlichen Ratssitzungen weitere Tätigkeiten an wie unter anderem Ausschussarbeit, persönliche Sitzungsvorbereitung, Fraktionsarbeit sowie Kontaktpflege zu Vereinen, Verwaltung und Bürgern.

„Keine leichte Aufgabe“

„Die ehrenamtliche Mitarbeit im Gemeinderat ist keine leichte Aufgabe, erhält aber zugleich zunehmend an Bedeutung und prägt das Zusammenleben in der Stadt“, stellte Schmutz fest. Durch den Abgang von Georg beziehungsweise den Neuzugang von Saponara ändert sich die Besetzung einiger Ausschüsse des Gemeinderats. Saponara selbst ist nun unter anderem Mitglied im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss sowie in der Altenpflegeheim-Kommission. pj

Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018