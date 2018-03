Schneemann auf letzter Runde

Anzeige

Am kommenden Sonntag soll also endgültig Schluss mit Nässe und Kälte sein: „Winter ade!“. So heißt jedenfalls eines der bekannten Lieder beim beliebten Sommertagszug. Seit 1952 führt der Geschichtsverein Heimatbund Regie bei diesem Brauchtumsfest voller traditioneller Symbole wie Brezel (Sonne) und Ei (erwachendes Leben). Stets drei Wochen vor Ostern ziehen Kindergärten, Grundschulen und Vereine mit Fußgruppen und Motivwagen durch die Innenstadt zur Festwiese. Dort wird als Höhepunkt des Ganzen wie immer die „Schneemann“-Figur verbrannt.

Weitere solcher Butzen – also große Gestelle, die von Personen getragen werden – symbolisieren den tristen „Winter“ (mit Stroh) und den lebensfrohen „Sommer“ (mit grünen Tannzweigen). Eine Frühlingsfigur gibt es nicht. Schon jetzt werden rund 20 Zugnummern mit über 740 Teilnehmern erwartet. Doch ist davon auszugehen, dass es noch Nachmeldungen gibt. Der Heimatbund gibt kein Thema vor. Die Teilnehmer widmen ihre Tour durch die malerischen Gassen dem Frühlingserwachen in der Natur und Vereinsthemen. So darf man auf den Wagen des Gesangvereins Liederkranz zum 175. Jubiläum gespannt sein. Um den Heimatbund zu unterstützen, ist es bei den Zuschauern üblich, eine Anstecknadel für zwei Euro zu kaufen. Das Fotomotiv darauf zeigt diesmal die strohige Winterfigur.

Geöffnete Geschäfte Akzente, Hauptstraße 27; Wagner Mode & Accessoires, Kirchenstraße 29; Florales, Heidrun Häußer, Hauptstraße 33; Juwelier Kielmayer, Hauptstraße 15; Kristallfluss Röser & Zillekens, Kirchenstraße 33; Kunterbunt, Keramik selbst bemalen, Kirchenstraße 12; Linea Schuhe, Hauptstraße 16; Mannheimer Morgen, Hauptstraße 20; Melvin, Marktplatz 1; Modehaus Sohn, Hauptstraße 24-26; Optik Pfister, Hauptstraße 31; Parfümerie Schneckenburger-Treffurt, Neugasse 3; Radsport Ruster, Merkurplatz 10; Andreas Siracusa Restaurationen, Hauptstraße 43; Schmuckstein, Angelica Geißler, Goldschmiede, Kirchenstraße 15; Zillikens Tabakwaren, Kirchenstraße 43. pj

Wegstrecke, Parkverbot und Karussell: Start ist um 14 Uhr. Der Umzug nimmt die Wegstrecke Heidelberger Straße – Kirchenstraße – Marktplatz – Hauptstraße – Weinheimer Straße – Neue Anlage – Zehntstraße – Rheingaustraße bis Altes Rathaus – Hauptstraße – Benzplatz – Neckarstraße – Festwiese. In den genannten Straßen besteht am Sonntag, 11. März, von 10 bis 16 Uhr striktes Parkverbot. Die Stadtverwaltung fordert alle auf, sich bereits ab 10 Uhr daran zu halten. Bereits am Vortag bauen Schausteller auf dem Marktplatz einen kleinen Vergnügungspark für Kinder auf.