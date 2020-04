„Schön, dass wir etwas Freude bringen können“

Die Ladenburgerin Anke Christian ist schon viel herumgekommen in ihrem Leben: aufgewachsen auf der Ostalb, studiert in Sigmaringen, ein Jahr lang in Neuseeland gelebt, dann in Basel gearbeitet und im südbadischen Lörrach gewohnt. Von dort aus zog sie vor rund 20 Jahren in die Römerstadt um. Auf der Suche nach Anschluss kam sie zur Freien Evangelischen Gemeinde (FEG). Auch dort gründete sie, wie fast überall zuvor ebenso, einen Posaunenchor. Denn bereits seit 42 Jahren spielt sie begeistert Trompete.

Da erscheint es naheliegend, dass Anke Christian zu ihrem Instrument greift, wenn die evangelische Kirche während der Corona-Krise deutschlandweit weit dazu aufruft, täglich um 19 Uhr das wunderbare Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“ zu interpretieren. Doch bedeutet ihr der allabendlich insgesamt 20-minütige Auftritt zusammen mit der Familie vor dem Wohnhaus noch weitaus mehr, als einem Aufruf Folge zu leisten. „Es gibt Struktur in unsere Tage, und es ist schön, zu sehen, dass wir damit ein bisschen Freude bringen können“, sagt die mit Andreas Christian (Posaune) verheiratete Mutter von Caro (14, Trompete) und Dori (12, Posaune).

Natürlich hat sie ihre Leidenschaft für Blechblasinstrumente schon vor Jahren an ihre Lieben weitergegeben: Dori übt seit fünf und Caro seit fast acht Jahren fleißig. Ihren heutigen Ehemann konnte Anke Christian schon überzeugen, kurz nachdem sie ihn bei der FEG Ladenburg kennengelernt hatte. „Ich hatte ein Waldhorn übrig und wollte es ihm schmackhaft machen“, erinnert sie sich lachend, weil der Multiinstrumentalist lieber das Posaunenspiel anfangen wollte. Seitdem tritt das Paar gemeinsam im FEG-Ensemble auf, das heute als „LA Brass“ stadtbekannt ist und dem längst auch die Töchter angehören. Anfangs musizierten die vier für sich im Garten. Dann begaben sie sich auf Wunsch von Nachbarn auf die Straße, damit das ganze Viertel etwas von dem musikalischen Auftritt der Familie habe. Mit gebührendem Abstand selbstverständlich.

Die Lieblingsstücke der Christians bei ihren Nordstadtsoireen sind „Guten Abend, gute Nacht“ (Caro) und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ (Dori). Anke Christian freut sich stets besonders auf „Bleib’ bei mir, Herr, der Abend bricht herein“. Im Text dieses Kirchenliedes heißt es unter anderem: „Wo fänd’ ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!“ Das berührt die Musikerin: „Das finde ich total schön und passend in dieser schwierigen Zeit.“

Trostspendende Klänge

Ihre größte Motivation sei ihr Glaube. Sie und ihre Familie träten auch deshalb auf, „damit die Menschen zum Nachdenken kommen und die Zeit nutzen, zur Besinnung zu kommen und sich vielleicht auf Gott besinnen – gerade in der Osterzeit, in der Jesus dieses Licht in die Welt gebracht hat.“ Besonders hat sich Anke Christian über dieses Lob eines Nachbarn gefreut: „Es ist trostspendend, wenn Sie spielen.“

