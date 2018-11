Schon die Kleinen zeigen, was sie können

Früh übt sich, wer im Ehrenamt Verantwortung übernehmen will: Die 14-jährige Kira und die ein Jahr ältere Maya haben am frühen Nachmittag schon den „Sternsinger“-Aktionstag in Ladenburg mitbetreut. Nur drei Stunden später stehen sie als Helferinnen von Leichtathletik-Trainer Thomas Gerhardy in der Lobdengauhalle bereit. Es gilt, eine Staffeleinlage mit Kindern über die Bühne zu bringen. Alles muss schnell gehen. Denn bei der „Sportschau“ präsentieren sich in knapp zweieinhalb Stunden alle elf Abteilungen der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV).

Mehr als 500 Zuschauer sind gekommen. Eine hochzufriedene LSV-Chefin Petra Klodt freut sich „über das große Interesse an der Arbeit in unserem Verein“. Für sie persönlich steht „LSV für Leidenschaft, Sport und Vielfalt“. Vom Auftakt bis zum Finale beinhaltet das Programm 19 Nummern. Doch jene beiden jugendlichen Betreuerinnen wirken überhaupt nicht aufgeregt. „Wir sind das gewöhnt“, erklärt Maya.

Dass Übung nach wie vor den Meister macht, stellten auch Teilnehmer unter Beweis, die mit ihren Showgruppen über Ladenburg hinaus bekannt sind: Die Seilspringer (Abteilung Rope-Skipping) haben schon an Europameisterschaften teilgenommen und erst kürzlich bei „Sport im Quadrat“ in Mannheim einen Preis gewonnen. Auch die Rhönrad-Turnerinnen nehmen deutschlandweit an Wettbewerben teil. Sie alle begeistern ihr Publikum ebenso mit nahezu artistischem Können wie die Leistungsriege der Turnerinnen, die am Vorabend eines Ligaeinsatzes Bodenkür-Figuren demonstrieren.

Wie wichtig es ist, schon von Kindesbeinen an Bewegungsabläufe einzuüben, und den Spaß, den sie dabei haben, vermitteln die „Turn-Kids“ mit ihren Eltern. Auch in der „Ball-Schule“ lernen Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Schulkind-Alter Elementares. Erstmals ist „Kinder-Zumba“ dabei. „Super, wie die Zuschauer mitgegangen sind“, strahlt Übungsleiterin Patricia Kranz. Die aus Peru stammende Ilvesheimerin vermittelt mitreißend den Spaß am südamerikanischen Tanz und würde noch fünf Kinder aufnehmen.

„Es macht mich unglaublich stolz, wie viel Elan und Motivation alle Übungsleiter ausstrahlen“, kommentiert Klodt den Einsatz ihres Teams. Unter den Zuschauern sind neben Stadträten und LSV-Sponsoren auch Funktionäre des Turngaus (Rolf Weinzierl) sowie des Sportkreises Mannheim.

„Ich finde das ganz toll: Solche Veranstaltungen machen in dieser Größe wegen des enormen Aufwands nicht so viele Vereine“, sagt der Sportkreisvorsitzende Kurt Herrschmann anerkennend. Als Vater von Ilja (3) und Nora (2) zeigt sich der ehemalige Nationalteam-Wasserballer und Deutsche Meister Timo Purschke (37) aus Ladenburg ebenso begeistert: „Es ist schön für die Kinder und zeigt, was die LSV alles bietet.“ Es sei wichtig, Kinder sportlich zu fördern, weil sich dies positiv auf Sozialverhalten und Teamgeist auswirke. „Ich finde die Sportschau gut, weil sie so vielfältig ist“, sagt Lucy Mickelat. Die 18-jährige Studentin ist seit neun Jahren Rope-Skipperin und inzwischen eine der Anfängertrainerinnen.

Erst seit einem Jahr spielt David Beck (12) aus Leutershausen Basketball. „Es macht Spaß zu zeigen, was wir drauf haben“, sagt Nachwuchskorbjäger Beck als Gewinner eines Wurfspiels.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvieren später die Fitness-Tänzerinnen um Christel Platz souverän zum „voXXClub“-Hit „Rock mi“ in alpenländischer Kleidung. „Bis ins hohe Alter“, so Tischtennis-Chef Wolfgang Lorenz, „lässt sich auch das schnellste Rückschlagspiel der Welt betreiben“. Alle weiteren Übungsleiter: Marion Rapka, Christel Engelhart, Delia Jäger, Christa Brendler-Nicht, Nicolas Battige, Jessica Daeke, Magalie Zweigler, Achmed Tahibi, Herr Müller, Hans-Hermann Damm, Michael Pikalov, Sandra Kunze, Anne Zeißner, Babette Reder, Cecile Bläß, Ida Kailich, Sara Schmitt, Victoria Pech, Marie Badent, Sarah Salomon, Uli Finckh, Leon Prior, Marvin Albrecht, Daniela Schwarz, Sandra Kunze, Kira Streib, Markus Krause, Sabrina Ost.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/ladenburg

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018