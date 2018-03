„Schon viel Gutes erreicht“

Anzeige

Was für eine Überraschung: Mit virtuosen Trompetenklängen hat Dirceu Braz am Sonntag die Besucher des Sommertagszugs in Ladenburg erfreut. Der frühere Ilvesheimer lebt inzwischen in Mannheim-Käfertal. Nach wie vor setzt sich der ursprünglich aus Brasilien stammende und dort in armen Verhältnissen aufgewachsene Musiker, Schriftsteller und Maler für seinen Geburtsort ein: Er sammelt Spenden für den Mannheimer Hilfsverein Mogi Fonds, der unter anderem bedürftigen Kindern eine Ausbildung ermöglicht. Der 1950 geborene Künstler schreibt seit seinem achten Lebensjahr Gedichte und hat mittlerweile auch einige Bücher veröffentlicht.

Später studierte der vielbegabte Braz Musik in Sao Paulo sowie von 1973 bis 1976 an der an der Musikhochschule Stuttgart und am Zürcher Konservatorium in der Meisterklasse von Henri Adelbrecht. Von 1979 bis 1990 war er Dozent für das Fach Trompete an der städtischen Musikschule in Heidelberg tätig. Weltweit hat er sich als Solist an der sogenannten Bachtrompete einen Namen gemacht. Es gibt zehn CDs von ihm. Heute stellt er auch Acrylgemälde aus. „Der Umzug in Ladenburg war sehr schön“, fand Braz. Sein Auftritt als Straßenmusikant brachte auch etwas ein. Braz wirkte zufrieden, als er feststellte: „Wir haben in den vergangenen 30 Jahren schon viel Gutes in Brasilien erreicht.“

Am Donnerstag, 25. Oktober, und am Sonntag, 28. Oktober, tritt Braz mit Kollegen unter dem Motto „Jazz For Freedom & Literatur“ im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz auf (Karten zu 10, 17 und 19 Euro bei Reservix-Vorverkaufsstellen). E-Mail: braz-trompete@hotmail.de. pj