Schüler präsentieren bunten Melodien-Strauß

Bereits das 18. Jahr in Folge fand kürzlich der Musikabend der Merian-Realschule statt. Dabei spielten die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse gemeinsam mit ihren Musiklehrern einen „bunten Strauß“ moderner Stücke. Und das obwohl die meisten von ihnen „bis vor einem halben Jahr noch kein Instrument gespielt haben“, wie Schulleiterin Dr. Edeltrud Ditter-Stolz lobend anmerkte.

Auftritt im Amadeus-Kostüm

Auch an kreativen Darbietungen mangelte es dem Abend nicht. So kamen bunte Plastikbecher beim Musizieren zum Einsatz, und eine der Schülerinnen trat sogar in einem Amadeus-Kostüm auf.

Außerdem „gehört zum Musikunterricht nicht nur das Singen und Musizieren, sondern auch das Tanzen“, wie eine der beiden Schülerinnen verkündete, die an diesem Abend die Moderation übernahmen. Damit leitete sie zu einem weiteren Programmpunkt über, bei dem die Kinder ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen konnten.