Viele würden gerne einmal den Ladenburger Biber in Echt sehen. Doch das ist echt schwierig. Weil diese Nagetiere nämlich nicht nur streng geschützt, sondern auch scheu und obendrein vor allem nachts aktiv sind. Nur selten sind sie tagsüber zu beobachten. Das ist Leonie Neu mit ihrem Handy aber gelungen. Das Video hat sie dem „MM“ zur Verfügung gestellt. Die 14-jährige Schülerin weiß seit einer Biberexkursion mit örtlichen Naturschützern, dass zu viele neugierige Fans das Leben der fleißigen Dammbauer mit der typischen Schwanzkelle stören würden.

„Kein Bibertourismus“, so sollte die Devise bei verantwortungsvollen Naturfreunden lauten. Deshalb wünscht sich die Jugendstadträtin und Neuntklässlerin der Merian-Realschule Ladenburg, dass ihr Video beiden Seiten nützt: dem Naturschutz und der Neugier. Denn es ist ja tatsächlich faszinierend, das hierzulande größte Nagetier in der Sonne blinzelnd beim gemütlichen Schwimmen im Rombach beobachten zu können, ohne es zu stören.

„Der Trick war: fünf bis zehn Minuten ruhig abwarten und dann nicht mehr bewegen“, erklärt Leonie, wie ihr die gut einminütige Farbaufnahme gelungen ist. „Natürlich“, so fügt sie hinzu, „gehört auch ein bisschen Glück dazu“. Davon hatte sie eine gehörige Portion. Und so ist in dem kurzen Film auch der charakteristische Schwanz zu erkennen. Die Biberkelle dient als Ruder beim Schwimmen und bei Gefahr, um mit ihr warnend auf die Wasseroberfläche zu klatschen.

Video Lokales Ladenburg: Schülerin filmt Biber beim Bad im Bach Ladenburg, 23.04.19: Die 14-jährige Schülerin Leonie Neu hat einen Biber in Ladenburg gefilmt. Ihr Video soll Interesse für den bedrohten Nager wecken, ohne das Tier in seinem Lebensraum zu stören. Ladenburg, 23.04.19: Die 14-jährige Schülerin Leonie Neu hat einen Biber in Ladenburg gefilmt. Ihr Video soll Interesse für den bedrohten Nager wecken, ohne das Tier in seinem Lebensraum zu stören.

2017 eingewandert

Der Neubotzheimer Familie Wolf war es bereits an Weihnachten gelungen, einen der 2017 eingewanderten Biber bei der nächtlichen Arbeit zu beobachten. Die Schwarzweiß-Bilder entstanden durch eine Kamera zur Wildbeobachtung mit Infrarot-Bewegungssensor.

Die kurze Filmsequenz, die im Morgenweb mehrere tausend Mal angeklickt wurde, zeigte einen der beiden Ladenburger Biber an einem Baumstamm, den er in der charakteristischen Art und Weise sanduhrförmig angenagt hatte, um Baumaterial zu gewinnen. Denn wie kein anderes Tier gestaltet der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen, indem er Bäume fällt, Burgen baut und Bäche aufstaut.

„Dadurch schafft er nicht nur sich, sondern auch vielen Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum“, weiß Leonie, die sich schlau gemacht hat. Zum Beispiel bei Exkursionen mit dem örtlichen Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). Aber auch an einer Vogelzählung mit dem Naturschutzbund (NABU) hat sie sich schon beteiligt. „Ich schätze die Ruhe bei solchen Gelegenheiten“, berichtet das aufgeweckt wirkende und engagierte Mädchen aus Ladenburg, das außerdem Klavierspielen lernt und die Ballettschule Zeitz in Ilvesheim besucht.

„Andere Lebewesen als den Menschen zu erleben, ist spannend“, findet Leonie, der es zugleich wichtig ist, „den Tieren ihre Lebensräume zu lassen“.

Begeisterung für Ökologie

Da dieses Thema mit dem Klimaschutz eng verwoben ist, hegt Leonie auch viel Sympathie für die „Fridays for Future“ und deren Initiatorin, die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Es lohnt sich, meinte Leonie, das Engagement für die Ökologie nie aufzugeben. Dafür diene der Biber doch als bestes Beispiel: „Dass so ein Tier wieder bei uns heimisch geworden ist, nachdem er so lange verschwunden war, finde ich einfach toll.“

Info: Biber-Video unter morgenweb.de/ladenburg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019