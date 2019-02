Schule erhält neuen Bezirk

Neben der Vergabe der zentralen Wärmeversorgung für die Nordstadt (siehe Artikel auf dieser Seite) befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung, die am Mittwoch, 27. Februar, um 18 Uhr im Domhofsaal beginnt, mit etlichen anderen Tagesordnungspunkten. So geht es um die Bebauungspläne „Hundertmorgen I“ und „Hohe Straße II - 2. Teilgebiet- 2. Änderung“. Am Ende der Debatte soll die Bürgervertretung beide Pläne als Satzung beschließen.

Für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Grundschule vergibt der Gemeinderat die Architekten- und Ingenieurleistungen. Um Fördermittel des Landes in Höhe von 280 000 Euro zu erhalten, muss die Schule zweizügig sein. Da dies nach Berechnungen des Regierungspräsidiums jedoch nicht der Fall sein wird, schlägt die Verwaltung vor, dem Grundschulbezirk der Astrid-Lindgren- Schule das Neubaugebiet Martinshöfe zuzuordnen. Diese Änderung soll ab dem Schuljahr 2019/2020 gelten.

Weitere Themen: Organisatorisches zur Durchführung von Europawahl, Kreistags- und Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019, Vergabe der Grünflächenpflege 2019, Vergabe der Jahresverträge für Tiefbauarbeiten von 2019 bis 2022 an die Firma Schnell sowie die Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. kba

